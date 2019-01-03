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Türkiye'de 2600 yıl öncesindeki sağlık merkezi ortaya çıktı: Asklepios'un saygı gördüğü bir kent
BURSA'nın Nilüfer ilçesinin tarihi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan Gölyazı Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında tıpta kullanılan materyaller bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Daha önce bulunan mezar grubu ve hekim aletlerinin yer alması Gölyazı'nın o dönem sağlık merkezi olduğunu ortaya koyuyor" dedi
Türkiye'de 2600 yıl öncesindeki sağlık merkezi ortaya çıktı: Asklepios'un saygı gördüğü bir kent
03 Ocak 2019 - DHA
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Nilüfer Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Müzeler Müdürlüğü iş birliğiyle 2016'da başlattığı kurtarma ve sondaj kazılarında, 2 bin 600 yıllık Gölyazı Mahallesi'nin bölgenin sağlık merkezi olduğu ortaya çıktı. O dönem 'Apollonia ad Ryndacum' diye bilinen ve sağlık tanrısı Asklepios'un saygı gördüğü Gölyazı'da gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, tıbbi materyallere ulaşıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarihe ışık tutacak yeni bilgiler elde edildiğini açıkladı. Bozbey, ekibin, kazılarda ortaya çıkan eserleri temizlemesi ve güçlendirmesi aşamasında bazı metal eşyaların tıbbi alanda kullanıldığını belirlediğini söyledi.

'SAĞLIK ALANINDA ÇOK ÖNEMLİ MERKEZ'

Başkan Bozbey, "Apollonia ad Ryndacum aynı zamanda sağlık tanrısı Asklepios'un saygı gördüğü bir kent. Kazı ekibimiz 2016 yılında bir hekim ve ailesine ait mezar grubunu daha önce ortaya çıkarmıştı. Bu yıl gerçekleştirilen kazılarda da bölge hakkında çok önemli verilere ulaşıldı. Daha önce bulunan mezar grubu ve hekim aletlerinin yer alması Gölyazı'nın o dönem sağlık merkezi olduğunu ortaya koyuyor. Bu da önemli bir turizm merkezimiz olan Gölyazı'nın havasıyla, suyuyla insanlara huzur vermesinin yanı sıra sağlık alanında da önemli bir merkez olduğunu gösteriyor" dedi.

GÖLYAZI ARKEOPARK OLACAK

Nilüfer Belediyesi'nin Gölyazı'da 'Apollonia ad Ryndacum Antik Kenti'nde 2018 yılı kazı ve koruma çalışmaları geçen ay sona erdi. Yıl boyunca çalışmalar ağırlıklı olarak 'Kutsal Alan' bölümünde yapıldı. 2017 yılında kazılar büyük ölçüde tamamladı ve 2018 yılında da detay kazıları yapılarak alanın anlaşılmasına yönelik araştırmalara devam edildi. Bu arada defineciler ve doğal tahribat nedeniyle oldukça zarar gören alanda restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başlanmak üzere Gazi Üniversitesi'nden Prof Dr. Yaşar Selçuk Şener'den rapor alındı. Daha sonra kılcal çatlaklar tespit edilerek anıt üzerinde jeofizik incelemeleri yaptırıldı. Son olarak elde edilen veriler ışığında Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun bilgisi dahilinde alanda geçici koruma önlemleri alındı. Bu bağlamda gerekli olan çatlaklar dolduruldu ve sağlamlaştırmalar yapıldı. Anıt, çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açılacak duruma getirildi. Çalışmaların 2019 programında da çevre düzenleme projesi hazırlanarak alanın ziyarete açılması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Gölyazı'nın tamamı, yakın bir gelecekte yaşayan arkeopark haline gelecek.

Anahtar Kelimeler:

golyazi mustafa bozbey

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