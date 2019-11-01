Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’de 4 aileden sadece 1’i kadavradan organ bağışlıyor
Beyin ölümünün 'tıbben ölüm hali' olduğunu belirten Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız, Türkiye’de ailelerin bu durumu kabul etmediğini ve hastanın organlarının alınmasını onaylamadığını belirtti. Bu nedenle kadavradan nakil oranlarının düşük olduğuna dikkat çeken Yıldız, "Ailelerin organ naklini kabul etme oranı yurt dışında yüzde 70 iken Türkiye’de ise yüzde 25’lerde. Beyin ölümü tanısı konmuş kişilerin yakınlarının organ nakline izin vermeleri sağlanmalı" dedi.
Türkiye’de 4 aileden sadece 1’i kadavradan organ bağışlıyor
01 Kasım 2019 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası öncesi Memorial Hizmet Hastanesi’nde düzenlenen ‘Organ Bağışı Yap Hayata Can Kat’ adlı panel, Türkiye’nin önde gelen nefrologları, bilim insanları ve organ bağışı ile hayata tutunan kişileri bir araya getirdi. Türk Böbrek Vakfı desteğiyle düzenlenen panelde organ nakli dini ve tıbbi olmak üzere tüm yönleriyle ele alındı. Türkiye’de kadavradan nakil oranlarının düşük olduğuna dikkat çeken Memorial Şişli Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız, nakledilen 5 böbreğin sadece 1’inin kadavradan olduğunu belirtti.

"KADAVRADAN NAKİL ORANLARI HALA DÜŞÜK"

Böbrek yetmezliğinin başlıca iki nedeninin diyabet ve hipertansiyon olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Alaattin Yıldız, "Türkiye’de 70 bine yakın diyaliz hastası var. 15 bin hasta ise böbrek nakliyle hayatını devam ettiriyor. Türkiye’de son 10-15 yıl içerisinde nakil sayısında yüzde 400 artış var. Bu artışın büyük bir kısmı canlı nakillerde. Bizdeki nakillerin yüzde 80’i canlıdan yapılıyor. Nakledilen 5 böbreğin sadece 1’i kadavradan. Yurt dışında ise yüzde 60’ı kadavradan yapılıyor. En önemli problemimiz kadavradan nakil sayısındaki düşüklük" diye konuştu.

"BEYİN ÖLÜMÜ ORGAN BAĞIŞI İÇİN YETERLİ"

Türkiye’deki beyin ölümü algısının yanlış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yıldız, şöyle devam etti:

"Beyin ölümü hastanın tıbben ölüm hali. Ancak beyin ölümü tanısı koyduğumuz kişinin ailesi organ naklini kabul etmiyor. Türkiye’de bu oran 4’te 1, yani yüzde 25. Yurt dışında ise bu yüzde 60 ila 70’lerde. Senede 3 bin 500-4 bin civarında nakil yapılıyor. Bunun sadece 500’ü kadavradan. Bunu bin 500 ila 2 binlere çıkarabiliriz. O nedenle en önemlisi beyin ölümü tanısı konmuş kişilerin yakınlarının organ nakline izin vermelerini sağlamak. Burada toplumun bilinçlendirilmesi önemli."

"ŞEKERDE 50, TUZDA GÜNLÜK 6 GRAM YETERLİ"

Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Timur Erk ise böbrek yetmezliğinin önüne geçmek adına vakıf olarak yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı:

“Böbrek Vakfı son 10 senesini böbrek sağlığının bozulmasını tetikleyen tuz, şeker ve trans yağ tüketiminin azaltılmasına adadı. Günlük tuz tüketiminin 18 gramdan 10 grama düşürülmesinde sivil toplum kuruluşu olarak büyük çabalar gösterdik. Tuzda sağlanan başarıyı ne yazık ki şekerde yapamıyoruz. En büyük beklentimiz 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe girecek olan trafik ışıkları modeli. Yani aşırı tuzlu, şekerli ve trans yağlı gıdalara bir kırmızı nokta gelecek. Tüketilebileceklere yeşil, az tehlikeli olanlara turuncu renk gelecek. Beklentimiz bunun yürürlüğe girmesi. Bunlar hayata geçirilirse organ yetmezliğini engellemek adına adım atılmış olacak. Günlük 150 gram olan şeker tüketimini 100 gramlara çekmek lazım. Şekerde 50 gram, tuzda 6 gram yeterli. Tuz biraz daha kolay hallediliyor. Ancak şeker çok büyük sıkıntı özellikle nişasta bazlı şekerle üretilmiş paketli gıdalara mutlaka kısıtlama gelmeli.”

KARDEŞİNİN BÖBREĞİYLE HAYATA TUTUNDU

30 yıl boyunca diyabet hastalığı ile mücadele ettiğini belirten Nurten Acar (56) ise kardeşi Ayten Tabak’tan alınan böbrekle hayata tutunduğunu anlattı. 6 aylık diyaliz sürecinin ardından nakil olduğunu ifade eden Nurten Acar, “Doktorlar zamanla böbreklerimin bittiğini söyledi. Diyalizden sonra ise kadavra çıkmayınca kardeşim devreye girdi böbreği uyum sağladığından nakil gerçekleşti. Şükürler olsun nakil oldum ve şimdi çok mutluyum. Zor bir süreç geçirdim. Çok sıkıntılar çektim diyebilirim. Kardeşimin sorun yaşayacağını düşündüğümden böbreğini verme dedim. İlk etapta istemedim. Ancak şu an onun böbreğiyle yaşıyorum. Bu çok güzel bir duygu. İçimden ona hep sarılmak öpmek geliyor” dedi.

Hiç tereddüt etmeden ablasına böbreğini verdiğini anlatan Ayten Tabak ise “Böbreklerinin iflas ettiğini duyduğumda çok üzüldüm. Diyalize girdiği zamanlar çok zor geçiyordu. Susuzluk çekiyor ve rahat yemek yiyemiyordu. Karar verdim ve böbreğimi isteyerek bağışladım” dedi.

"DİYABET KONTROL ALTINA ALINIRSA BÖBREKLERİ ETKİLEMEZ"

Memorial Hizmet Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Mert Altınel de diyabet hastalarının bazı uyarıları dikkate alması gerektiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Son dönem böbrek yetmezliğinin yüzde 70 ila 80’ini yüksek tansiyon ve şekere bağlı böbrek kayıpları oluşturuyor. Şeker eğer iyi tedavi edilirse kontrol altına alınırsa iyi düzenlenirse çoğu zaman böbrek yetmezliğine gitmeyebilir. Biz daha çok iyi tedavi edilmemiş ya da tedavisi başarılı olamamış şeker hastalıklarının böbrekler üzerindeki etkileri ile karşılaşıyoruz. O nedenle de herkese önerim belirli aralıklarla kan şekeri ölçümlerini yaptırmaları. Şeker hastaları için ise kontörlerine düzenli gitmeleri, normal kiloda kalmaları, önerilen diyete uymaları, ilaçlarını düzenli kullanmaları. İyi tedavi edilmiş diyabet hastalığıyla tüm komplikasyonlar önlenebilir.”

Anahtar Kelimeler:

organ nakli beyin olumu alaattin yildiz

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı Harvard Tıp Fakültesi kanser tarama testi trafik kazası gırtlak kanseri Arzu Tatlıpınar Yeditepe Üniversitesi Sağlık-Sen sağlık bakanlığı organ nakli beyin ölümü Alaattin yıldız milli ilaç yerli ilaç Vedat Fırat veteriner İsmail Sarıcan Türkiye Genom Projesi TÜSEB Ondokuz Mayıs Üniversitesi obezite YDUS ÖSYM gen tedavisi hemofili Ege Üniversitesi Kaan Kavaklı aydınlatılmış onam Atilla Arıncı Zorunlu Genel Sağlık Sigortası diş hekimi ydus yan dal uzmanlık sağlık bakanlığı ösym KPSS ÖSYM sağlık personeli Türk Tıp Dünyası Kurultayı recep tayyip erdoğan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sühan ayhan dijital hastane Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.