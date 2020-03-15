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Türkiye'de 6. vaka açıklandı: Umreden dönen bir kişi pozitif çıktı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Türkiye'de 6. vaka açıklandı: Umreden dönen bir kişi pozitif çıktı!
15 Mart 2020 00:00 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Koca: UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus

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