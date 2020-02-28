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Türkiye'de bağırsak iltihabı görülme sıklığı arttı
Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, Türkiye'de bağırsak iltihabı görülme sıklığının arttığını bildirdi
Türkiye'de bağırsak iltihabı görülme sıklığı arttı
28 Şubat 2020 - AA
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ANKARA - Gazi Üniversitesi ve Türk Gastroenteroloji Derneğince düzenlenen, 2 gün sürecek "Gastroenteroloji Günleri" bir otelde başladı. 

Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, yaklaşık 200 gastroenteroloji uzmanının katıldığı toplantıda ele alınacak konulara ilişkin bilgi verdi. 

Etkinlikte, pankreas ve bağırsak hastalıklarındaki tedavi modellerinin vaka örnekleriyle aktarılacağını ifade eden Cindoruk, "Mikroorganizmalar üzerinde deneyimli olmayan kişiler tarafından halka yanlış bilgiler aktarılmasının önüne geçmek istiyoruz." dedi. 

"Ev tipi gıdalarla beslenilmeli" 

Cindoruk, vücut kilosunun yüzde 10'u kadar mikroorganizmanın kalın bağırsakta yaşadığını dile getirerek, "Mikroorganizmalarla birleşik halde yaşıyoruz. Bütün sindirimimizi sağlayan bunlar. O yüzden çocukluk çağından itibaren mümkünse ev tipi gıdalarla beslenmeli, hazır ve yağlı gıdalardan uzak durmalıyız. Her şeyi dozunda ve mevsiminde tüketmek gerekiyor. Kışın ortasında domates aramayalım. Vücut sağlığımıza dikkat edersek herhangi bir besin takviyesine gerek yok." diye konuştu. 

Probiyotik kullanımı konusunda da bilgi kirliliği yaşandığına işaret eden Cindoruk, probiyotiğin ishal durumlarında ve antibiyotikle ilişkili ishalli vakalarda kullanılabildiğini belirtti. 

Cindoruk, dünyada pankreas kanserine bağlı ölüm sıklığında azalma yaşandığını bildirdi. 

"Hastanelere başvuru arttı"  

Etkinliğin ikinci gününde, bağırsak iltihabı ve mikrobiyota konularının ele alınacağını anlatan Cindoruk, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bağırsak iltihabı görülme sıklığı arttı. Özellikle temizliği iyi yapılmamış gıdaların tüketilmesi, tarım ilaçlarının iyi kontrol edilmemesi hastanelere başvuru sayısında artışa sebep oluyor. Bağırsak iltihaplarındaki artışın büyük sebeplerinden biri de stres kaynaklı. Belirtileri, kanlı dışkılama, ishal, karın ağrısı. Hastalarımızın endişe etmemeleri gerekiyor. Dünyadaki bütün tedavi modelleri yakından takip ediliyor ve uygulamada herhangi sıkıntı bulunmuyor."

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