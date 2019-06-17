SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
'Türkiye'de bebek ölümleri binde 8'lere düştü'
Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, "Cumhuriyet'in ilk yıllarında binde 250 olan bebek ölümleri binde 8'lere düştü." dedi
'Türkiye'de bebek ölümleri binde 8'lere düştü'
17 Haziran 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Cumhuriyet'in ilk yıllarında binde 250 olan bebek ölümlerinin binde 8'lere kadar düştüğünü belirtti.

Kentteki bir otelde düzenlenen "Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi" programının açılışına katılan Kara, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında büyük başarılara imza attığını, çok ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.

FETÖ'nün el konulan binası Sağlıklı Hayat Merkezi olarak hizmet verecek 

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden, fedakarca insanlara şifa vermek için çalıştığını vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in ilk yıllarında binde 250 olan bebek ölümleri binde 8'lere düştü. Binde 250'lerde olan bebek ölümleri bugün binde 9'larda, 8'lerde. 'Bu bile fazla' diyoruz. Yüz binde 14, 13 anne ölümüne biz 'çok fazla' diyoruz. Bu şunu gösteriyor; biz bir kişinin bile ölmemesi için gayret eden bir topluluğuz.

Başarıyı koruyabilmek, ilerletebilmek için daha fazla gayret etmemiz gerekiyor. Bu bilinçle bizlerin aslında ömür boyu, bu meslekte olalım olmayalım, çalışmalarımızı yapıyor olmamız gerekiyor."

'Erken teşhisin ne hayatlar değiştirebildiğini fiilen yaşadım, gördüm' 

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de Türkiye'nin dünyanın her ülkesinden tedavi olmak için tercih edilen bir ülke haline geldiğini söyledi.

Bilgin, "Yanı başımızda Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan Trakya'ya ve İstanbul'a çok sayıda hasta gelmektedir. Doktorlarımızın kalitesi, sağlık personelimizin ilgisi hakikaten eskiyle karşılaştırılmayacak derecede çok daha yüksek oranlardadır. Bunda da eğitimin çok yüksek olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sağlık personeline temel sağlık eğitimi verildi.

Anahtar Kelimeler:

bebek olumu halk sagligi fatih kara

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
yüz nakli Mehmet Mutaf Berfin Özek Tire Devlet Hastanesi HIMSS bebek ölümü Halk Sağlığı Fatih Kara Zoonotik Hastalıklar Emine Alp Meşe Sağlık Bakanlığı ambulans 112 İl Sağlık Müdürlüğü vitamin d lösemi Müge Gökçe mısır şurubu fruktoz Alper Çelik fruktoz Koç Üniversitesi Astra Zeneca Pınar Akçakaya Sağlıklı Hayat Merkezi FETÖ Çiğdem Cerit sağlıkta şiddet 112 acil servis Raif Çaylı doktor trafik kazası acil servis hamile gebe kadın doğum alzheimer hipertansiyon nilvadipin hafiza ogrenme KKKA kenei Kastamonu Üniversitesi Fatma Mutlu Kukul Güven EKG Ege Üniversitesi YÖK Sağlık bilimleri Üniversitesi sinop Üniversitesi parkinson Ahmet Hilmi Kaya nöroloji yenidoğan Deniz Doğu organ nakli perfüzyon cihazı Türkiye Organ Nakli Vakfı kornea nakli Levent Alimgil doktor hekim Raif Çaylı Durağan Devlet Hastanesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karantina bulaşıcı hastalık
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.