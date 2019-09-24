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Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,3 oldu
Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,3 yıl oldu. Verilere göre,kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu
Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,3 oldu
24 Eylül 2019 - İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016-2018 dönemi hayat tabloları verilerini açıkladı. Buna göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78,3 yıl, erkeklerde 75,6 yıl ve kadınlarda 81 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıldır.

Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki kişiler için 64,4 yıl oldu

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,4 yıl oldu. Erkekler için bu süre 61,7 yıl iken, kadınlarda 67,1 yıl oldu.

Beklenen yaşam süresi 30 yaşındaki kişiler için 49,8 yıl oldu.

Türkiye'de, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49,8 yıl oldu. Erkekler için bu süre 47,3 yıl iken, kadınlarda 52,3 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıl oldu.

Beklenen yaşam süresi 50 yaşındaki kişiler için 30,7 yıl oldu

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,7 yıl oldu. Erkekler için bu süre 28,4 yıl iken, kadınlarda 32,9 yıl oldu.

Beklenen yaşam süresi 65 yaşındaki kişiler için 17,9 yıl oldu

Türkiye'de, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,9 yıl oldu. Erkekler için bu süre 16,2 yıl iken, kadınlarda 19,4 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşaması beklendi.

Doğuşta sağlıklı yaşam süresi 58,3 yıl oldu

Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanan 'sağlıklı yaşam süresi', sıfır yaşında bulunan bir kişi için Türkiye'de toplamda 58,3 yıl, erkeklerde 59,9 yıl ve kadınlarda 56,8 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 3,1 yıl daha uzun olduğu görüldü.

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yasam suresi saglikli yasam

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