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Türkiye'de bir ilk: 285 gram doğan bebek hayata tutundu
ŞIRNAK'ta 8 ay önce 285 gram olarak dünyaya geldikten sonra Batman'daki özel hastaneye getirilen Elçin İnal, burada uygulanan tedavi ile 4 kilo 160 grama ulaşarak ailesine teslim edildi. Elçin bebeğin, Türkiye'de bu ağırlıkta hayata tutunan ilk, dünyada ise 3-4 bebekten biri olduğu belirtildi.
Türkiye'de bir ilk: 285 gram doğan bebek hayata tutundu
23 Kasım 2018 - DHA
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 8 ay önce Bişenk-Ebubekir İnal çiftinin 285 gram olarak doğan kız bebeği Elçin İnal, tedavi için getirildiği Medicalpark Batman Hastanesi'nde hayata tutundu. Elçin bebeğin sağlık durumu ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Hastane Başhekimi Dr. Haluk Aygüler, böyle bir vakada bebeğin hayata tutunmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Hastanemiz yenidoğan ünitesiyle bölgeye hizmet veriyor. Böyle bir vakanın taburcu olması bize mutluluk verdi. Başta doktorumuz Yusuf Bey olmak üzere yenidoğan ünitesindeki tüm personele teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İnal bebeğin tedavi sürecini anlatan Yenidoğan Uzmanı Dr. Yusuf Kale ise "İnal bebek bize geldiğinde ultrasonları ve kalp yapısı normaldi. Beyninde de herhangi bir kanama yoktu. Bu ağırlıktaki bebeklerin yaşamaları çok nadir görülen bir durum. Yeni doğan ünitemizde uyguladığımız tedaviler sonrası bebeğimiz iyi noktaya geldi. Yaptığımız kontrollerde sadece gözünde 'rop' denilen rahatsızlık belirlendi. Ancak enjeksiyonla müdahalede bulunduk. Yaklaşık 8 aylık tedavi sürecinin ardından bebeği 4 kilo 160 gram olarak ailesine teslim ettik. Tabii bu durum sadece benim değil, yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki tüm arkadaşlarımızın başarısıdır. Ülkemizde bu ağırlıkta yaşama tutunan ilk bebek Elçin İnal oldu. Dünya literatüründe yaptığım araştırmalarda da bu durumda sadece 3-4 bebeğin olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Anahtar Kelimeler:

premature silopi elcin inal

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