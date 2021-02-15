Türkiye'de bir ilk: Mahkemeden çıkan karar 20 bin diyabet hastası çocuğa umut oldu

Tüm dünyada önemli bir hastalık olan diyabet, Türkiye’de de endişe verici seviyede. Ülke genelinde 10 milyon diyabet hastası var. Türkiye’de sayıları 20 bine yakın olan diyabetli çocukların durumu ise çok daha zor. Çocuklarda kan şekeri ani bir biçimde düşüp, yükselebiliyor. Kimi zamanda çocuğun uykusunda dahi yaşanan şeker düşüşü, hayati risk doğuruyor. Bu durum, çocuklarda doku ve organ kaybına da yol açabiliyor. Ailelerin önünde ise, Tip 1 diyabet hastası çocuklarının kan şekerini ölçmek için iki yol var. Ya çocuğun parmağı delinerek kan alınması gerekiyor ya da deri altına yerleştirilen bir sensörle şeker oranı otomatik olarak bir cihaz yardımı ile ölçülebiliyor. Bu durum, özellikle maddi durumu düşük olan aileleri kara kara düşündürürken, İstanbul 20. İş Mahkemesi 5 Şubat’ta çok önemli bir karar verdi.

AYLIK 3 BİN LİRA

Bursa’da yaşayan Gözde Çuhadar Başaran ile Tansel Başaran çiftinin 3 yıl önce Tuna adını verdikleri bir çocukları dünyaya geldi. Geçen eylül ayında minik Tuna’ya Tip 1 diyabet tanısı konuldu. Aile, Tuna’nın parmağında kan alınmasının da verdiği zorlukla, aylık 3 bin lira gideri olan tıbbi cihaz temin etme yoluna gitti. Ancak, her ay bazı kısımlarının yenilenmesi gereken cihaz ailenin bütçesini zorlamaya başladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Başaran çifti dava yoluna gitmeden önce Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğüne başvurdu. Başvuruda, reçete ile alınabilen cihazın bedelinin kurum tarafından karşılanması talep edildi. Ancak yanıt olumsuz oldu.

HİÇBİR KREŞ ALMIYOR

Başaran çifti 1 Şubat günü, tedbir talebi ile İstanbul 20. İş Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, benzer durumda olan çok sayıda çocuğun olduğu kaydedildi. Birçok ailenin, ayda 3 bin liraya mal olan cihazdan alamayacağı kaydedilerek “Üstelik bu harcama bir defaya mahsus bir harcama da değil. Yıllarca kullanılmak zorunda” denildi. Hiçbir kreşin, söz konusu cihaz olmadan çocukları okula kabul etmediği kaydedilen dilekçede, yargılama süresince söz konusu cihazın bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması talep edildi. Mahkeme, dava başvurusundan 4 gün sonra kararını verdi. Talebi kabul eden mahkeme, markası belirtilen cihazın bedelinin SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.

KARAR BİR İLK

Kararın bir ilk olma özelliği taşıdığını kaydeden avukat Senay Önalşu değerlendirmelerde bulundu: