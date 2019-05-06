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Türkiye'de canlıdan karaciğer-böbrek nakillerindeki başarılı sonuçlar yabancı hekimlerin ilgi odağı
Türk bilim insanları, Avrupa Organ Nakli Kongresinde ve çalışma ziyaretlerinde, Türkiye'nin organ nakli deneyimlerini anlattı ve özellikle canlıdan karaciğer-böbrek nakillerindeki başarılı sonuçlarla yabancı hekimlerin ilgi odağı oldu
Türkiye'de canlıdan karaciğer-böbrek nakillerindeki başarılı sonuçlar yabancı hekimlerin ilgi odağı
06 Mayıs 2019 - AA Yeşim Sert Karaaslan
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Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) Başkanı Eyüp Kahveci, AA muhabirine, organ nakli alanında yürütülen teknik yardım ve iş birliği programı "Uluslararası Organ Nakli Ağı" (International Transplant Netwoek) çerçevesinde Polonya'ya yapılan ziyarete ilişkin bilgi verdi. 

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) ve TONV iş birliğinde 25-29 Nisan'da Polonya'da çalışma ziyaretlerinde bulunduklarını anlatan Kahveci, Polonya Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Teşkilatı PolTransplant'ın Varşova'daki merkezinde görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Kahveci, organ bağışı ve organ nakli alanında Polonya ve Türkiye deneyimlerinin karşılıklı olarak tartışıldığını, iyi uygulama örnekleri konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu anlattı.

Polonya nüfusunun 38 milyon olduğunu, geçen yıl bin 500 organ nakli yapıldığını belirten Kahveci, "Türkiye'de ise 2018 yılında 5 bin 500 organ nakli yapılmıştır." bilgisini verdi.

Varşova Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde de klinik uygulamalar konusunda Türk ve Polonyalı uzmanların karşılıklı değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Kahveci, Polonyalı organ nakli uzmanlarının özellikle canlı vericiden böbrek nakli ve karaciğer nakli konularında Türk uzmanların deneyimlerini dinlediğini söyledi.

Krakov kentinde yapılan Avrupa Organ Nakli Kongresi'ne katılan Türk bilim insanlarının organ nakli deneyimlerini dünyanın değişik ülkelerinden gelen uzmanlarla paylaştığını dile getiren Kahveci, şunları kaydetti:

"Canlı vericiden böbrek ve karaciğer naklinde dünyada en yüksek deneyime sahip ülkeler arasında bulunan Türkiye, bu alanda teknik kapasitesini geliştirmek isteyen birçok ülkeden yabancı uzmanın ilgi odağı oldu.

Eğitim almak isteyen uzmanlar ile Türk ekipleri ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bunun yanında canlı vericiden böbrek ve karaciğer nakillerindeki hasta sağ kalım oranlarının yüksekliği, canlı vericilerin daha az cerrahi travmaya maruz kaldığı laparoskopik ve robotik tekniklerin yaygın kullanımı, ameliyat hazırlık sürelerinin daha kısa olması ve Avrupa kalite ve güvenlik standartlarının uygulanması nedeniyle ülkemize hasta gönderilmesi noktasında çeşitli ülkelerden gelen talepler değerlendirildi."

Kahveci, Avrupa'da birçok ülkede daha fazla hastaya organ nakli ile yaşama tutunma fırsatı sağlanabilmesi ve organ bağış oranlarının artırılması için yasal değişikliğe gidildiğini söyledi.

Eyüp Kahveci, "Bu amaçla 'varsayılmış rıza' denilen doğuştan herkesin organ bağışçısı (otomatik organ bağışı) kabul edildiği yasal değişikliğe geçtiği Fransa ve İngiltere'nin ardından şimdi Alman Parlamentosu da bu yönde hazırlıklara başladı. Türkiye'nin de yeterli organ temin etmek amacıyla bu şekilde bir yasal değişikliği tartışması, organ nakli ile hayata dönmeyi bekleyen 30 bin civarındaki hasta için bir umut kapısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ONKOD Başkanı Yavuz Selim Çınar da "Polonya'da gerçekleştirilen çalışma ziyaretinin Polonya ve Türk organ nakli ekipleri arasında iş birliğinin tesis edilmesi, Türk organ nakli sisteminin güçlü yönlerinin Avrupa'ya tanıtılması açısından önem taşımaktadır." diye konuştu.

Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması sergisi

Öte yandan Krakov'da yapılan Avrupa Organ Nakli Kongresi çerçevesinde dünyada ilk kez Uluslararası Organ Nakli Ağı tarafından yapılan Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışmasında seçilen eserler de kongre alanında sergilendi.

TONV Başkanı Eyüp Kahveci, bu tür faaliyetlerin toplumsal farkındalığın artırılmasında çok büyük önem taşıdığını söyledi.

45 ülkeden 950 eserin katıldığı, jürinin beğenisini kazanan ilk 50 karikatürün sergilendiği etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğinin altını çizen Kahveci, "Sergi çok ilgi gördü ve nitelikli çalışmalara ev sahipliği yapan Türk ekipleri takdir edildi." dedi. 

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