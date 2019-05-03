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Türkiye'de çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısı 7 yılda 183'ten 23 bine çıktı
Dünyada son yıllarda bilimsel bir temele dayanmayan bir şekilde aşı karşıtlığı yaygınlaşmaya başladı. Türkiye de bu aşı karşıtlığı kampanyasında etkilenmiş durumda. Türkiye'de çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısı 7 yılda 183'ten 23 bine çıktı.
Türkiye'de çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısı 7 yılda 183'ten 23 bine çıktı
03 Mayıs 2019 -
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2015'te yüzde 97, 2016'da yüzde 98 olan aşılama oranı 2017'de yüzde 96'ya düştü.
Son zamanlarda dünyada hızla artan kızamık vakasında yüzde 30'luk bir artış   görülmeye başlandı. Kızamık vakaları özellikle ABD'de artış gösteriyor.  Avrupa'da 2018 yılında 82 bin 500'ü aşkın kızamık vakası görüldü. Bu sayı son 10 yılın en yüksek rakamı, 2017'deki vaka sayısının ise üç katı.

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 DSÖ verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ilk dokuz ayında kızamık teşhisi konan hasta sayısı 510. Bu rakam 2017'de 69 olan vaka sayısına kıyasla büyük bir artışı ifade ediyor. 2016'daki kızamık vakası sayısı ise sadece 9'du.
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, Türkiye'de son dönemde kızamık nedeniyle ölüm kaydı bulunmadığını, ancak çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ailelerinin sayısının arttığını söyleyerek, "Bir ülkede meydana gelen birkaç vaka, aşı koruması olmadan kısa sürede on binleri bulabilir" dedi. 
 Saydan ayrıca son yıllarda Türkiye'nin aldığı göçmen sayısının da çok arttığını 
ve bunun aşılanmanın önemini bir kez daha gündeme getirdiğini söyledi. Türkiye'de 
nüfusu 3,5 milyonu geçen Suriyeli sığınmacı bulunuyor ve bunun 1 milyon 300'ünü 0-
14 yaş arası çocuk oluşturuyor. 

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 AŞI TOPLUM SAĞLIĞINI KORUR 

 Saydan'ın konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti: 
"Dünyada ve Türkiye'de salgın hastalıkların artıyor olması, çocukların aşılanmasında hukuki ve vicdani mesuliyetin ailenin inisiyatifinde olmaması gerektiğini gösteriyor.  Çocukların yüksek yararı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları bilgilerince esas alınır ve bu yüksek yarar bilinçsiz bir ailenin insafına bırakılamaz. 

Çocuklarına aşı yaptırmayan aileler, ülkemizdeki tüm çocuklarımızı riske atmış oluyorlar. Aşılama yapılmadığı takdirde artık ülkemizde görülmeyen hastalıklar tekrar ortaya çıkar. Şu anda kontrol altına alınmış hastalıklarla ilgili salgınlar yaşanır, daha fazla çocuk hasta olur ve daha fazla çocuk ve bebek ölümü yaşanır. Aşılama yalnızca çocukları korumaz, çocukların torunlarını ve birkaç kuşak sonrasını da korur. 

Aşılanmanın bir hedefi kendimizi korumaksa diğer önemli hedefi de etrafımızdaki insanları koruyarak “toplumun bağışıklık sistemini “ sağlamak ve sağlıklı toplum olmaktır.
Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak,vatandaşlarımıza kendilerinin ve çocuklarının aşılarını kontrol için aile hekimlerine danışmalarını, eksik olan, zamanı bitmiş aşılarını kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü kurallara “toplum ve kendi sağlığımız” için tüm vatandaşlarımıza uymaları çağrısında bulunuyoruz.

Anahtar Kelimeler:

kizamik teis nurten saydan saglik bakanligi

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