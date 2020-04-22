Türkiye'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 259'a çıktı, 4 bin 611 yeni vaka görüldü

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybederken bin 488 hasta iyileşti.

39 bin 429 test yapılırken 4 bin 611 kişide koronavirüse rastlandı. Halihazırda bin 865 kişi yoğun bakımda tedavi görürken bin 6 kişi entube edilmiş durumda. Bugüne kadar Covid-19'u yenerek iyileşen toplam hasta sayısı ise 14 bin 918 oldu.

Rakamları sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde ise Covid-19 salgınında vaka sayısı 2.5 milyon, can kaybı sayısı da 172 bin barajını aştı.

Bugüne kadar enfekte olup iyileşen hasta sayısı da 660 bini bulurken, salgının öldürme oranı da yüzde 21'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığa yakalanan 1.6 milyon kişinin tedavisi ise sürüyor.