Türkiye'de doğurganlık, nüfus yenileme düzeyinin altına düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2020'de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 112 bin 859 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocuk iken 2020'de 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.

Doğum hızı AB üye ülkelerinden yüksek

Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızlarına göre, 2019 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 1,86 çocuk ile Fransa, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke 1,14 çocuk ile Malta oldu.

Doğurganlık hızı en yüksek il Şanlıurfa

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük olurken, Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya takip etti.

Doğum yapan annelerin yaşı yükseldi

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2020 yılında 29'a yükseldi. İlk doğumunu 2020 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,5 oldu.

Yüzde 36,9'u ilk doğum

Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2020 yılında doğumların yüzde 36,9'unun ilk, yüzde 31,7'sinin ikinci, yüzde 17,9'unun üçüncü, yüzde 12,6'sının ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.