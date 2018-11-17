Türkiye'de en az antibiyotik tüketen il Edirne

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nın sağlık hedeflerine göre ilaç maliyetlerinin azalacağını ve akılcı ilaç kullanımının geliştirildiğini söyledi.

Bu kapsamda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini belirten Kalkan, antibiyotiklerin gereksiz ve yanlış kullanılmasının önüne geçmek için Türkiye genelinde "Akılcı İlaç Kullanımı Kampanyası" başlatıldığını ifade etti.

Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Kamu Hastaneleri Başkanlığı ile programlar gerçekleştirdiklerini belirten Kalkan, "Özellikle halkımızın görsel açıdan istifade edebileceği mekanlarda duyurusunu yaptık. Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı afişlerle çalışmalar yaptık. Gereksiz yere antibiyotik kullanımının insanda meydana getirdiği zararları vatandaşlarımıza vurgulu şekilde anlattık." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az antibiyotik kullanan iller arasında Edirne'nin birinci olduğunu dile getiren Kalkan, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, antibiyotik tüketiminin en çok Mardin, en az Edirne'de olduğunu açıkladı. Bundan sonra da öncü olmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiç hız kesmeden bu duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz. Gittikçe bu ortalamayı düşürmek niyetindeyiz. Antibiyotiğin gereksiz kullanımı en başta kalın bağırsakta yararlı organizmayı öldürüyor. Bugün tüm dünyada en az antibiyotik kullanma çalışmaları ilerledi. Bizim en başta zarar verdiğimiz şey kalın bağırsaktaki yararlı mikroorganizmaların bu antibiyotiklerle yok edilmesidir. Onlar bir anlamda vücudumuzun sıhhat sigortaları. Bu sigortaları boş yere kullanılamaz hale getiriyoruz. Gereksiz kullanılan antibiyotiklere karşı vücut direnç geliştiriyor ve ihtiyaç duyduğumuz zaman da çok daha yüksek dozda kullanmakla bile sağlıklı bir tedavi imkanı elde edemiyoruz. Onlara karşı bağışıklanmış oluyor ve hiçbir etki göstermiyor. Enfeksiyon hastalıkları kontrolsüz bir yükselişe geçiyor ve bu da vücudun birçok sağlam organında da bozucu etkiler meydana getiriyor."

Kalkan, Edirne'nin en az antibiyotik tüketen il seçilmesinde katkısı olan tüm sağlık çalışanlarına ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

- En çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tüketiliyor

Sağlık Bakanlığınca, "Akılcı İlaç Kullanımı Kampanyası" kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, antibiyotik tüketimi en çok Mardin, en az Edirne'de gerçekleşti.

2017 Durum Tespiti Aile Hekimleri Antibiyotik Bulunan Reçete Yüzdesi verilerine göre, en çok antibiyotik Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tüketildi.

En çok antibiyotik kullanan il olan Mardin'i, Şanlıurfa, Adana, Şırnak izledi.

Edirne, Yozgat ve Artvin ile en az antibiyotik kullanan iller oldu.