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Türkiye'de görev yapan doktorlardan Nijer'e sağlık yardımı
Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan doktor ve sağlıkçılardan oluşan Gönüllüler Grubu, çeşitli ameliyatlar yapmak ve toplanan yardımları götürmek üzere Nijer'e yola çıktı
Türkiye'de görev yapan doktorlardan Nijer'e sağlık yardımı
24 Haziran 2019 - AA
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Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanından başkent Niamey'e hareket eden kafile, yanlarında tamamı tıbbi malzemelerinden oluşan yardım kolilerini de götürdü.

Gönüllüler Grubu Koordinatörü İbrahim Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijer'e 25. seferi yapacaklarını, tamamına yakının sağlıkçılardan oluşan 50 kişilik ekiple yola çıktıklarını söyledi.

Ceylan, 7 yıldan bu yana en fazla ameliyat yapan grup olduklarını kaydederek, "Her şeyimiz yanımızda. Çünkü poliklinik yaptığınız hastaya ilaç veremiyorsanız o sağlık seyahati çok fazla anlam ifade etmiyor." dedi.

Başkentten yaklaşık 740 kilometre yolculuğun ardından yardım yapacakları bölgeye ulaşabileceklerini ifade eden Ceylan, 14 senedir bu bölgede yerleşik olarak sağlık hizmeti verdiklerini bildirdi.

İbrahim Ceylan, dul ve yetimlere keçi projesi kapsamında daha önce 22 bin hayvan dağıttıklarını, bu sefer de bin 400 keçiyi yardıma muhtaçlara teslim edeceklerini anlattı.

Nijer'de Türkiye'deki yardımseverlerin desteğiyle yaklaşık 35 su kuyusu daha açacaklarını kaydeden Ceylan, "Nijer'e seyahatimizde 600 katarakt, 350 anestezi altında cerrahi ameliyat, 2 diş hekimimiz tarafından bin 800 diş çekimi gerçekleştirilecek. Aynı zamanda kulak-burun-boğaz doktorumuz kafilede var. Çünkü yüz hastamızın 80'inde kulak zarı maalesef yok. Oradaki insanların kulakları tedavi edilecek." diye konuştu.

"Gittiğiniz zaman 'Şu, bu dernek geldi' demiyorlar"
Projeyi gerçekleştirmek için kurumların iş birliğinin çok önemli olduğunun altını çizen Ceylan, şöyle devam etti:

"Bu projelerin gerçekleştirilmesinde en önemli etken tabii ki devletimiz. TİKA, sekizinci seyahatten bu yana 18'e yakın projemizi destekledi. Ekibimizdeki sağlıkçıların belki tamamına yakını Sağlık Bakanlığı personeli. Bakanlığımız da bu konuda bizi çok destekliyor. Doktorlarımıza görevlendirme çıkarıyor, maaşları devam ediyor, izinleri yanmıyor. THY de bizim üçüncü partnerimiz. Her biri 23 kilogram olan 70 koli fazlamız var. THY de bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Bu birçok derneğin iştirak ettiği kompakt proje. Aynı zamanda devletimizin de arkamızda durduğu bir proje. Devleti yanınızda hissetmek çok farklı bir duygu. Gittiğiniz zaman neticede 'Şu, bu dernek geldi' demiyorlar. 'Türkler geldi ve bizi tedavi etti' diyorlar. O yüzden bu projenin devam etmesi hem devletimiz hem de gönüllüler açısından çok önem verdiğimiz bir projedir."

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