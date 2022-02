'Türkiye'de görülen kanser oranı dünya ortalamasının altında'

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya genelinde her yıl ortalama 18 milyon kişiye kanser tanısı konuyor, 9 milyonu aşkın kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Bununla birlikte kanser tedavilerinde son 5 yıldaki gelişmelerle hastaların yaşam süresi önemli ölçüde artmış durumda.

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yazılı açıklanmada bulunan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Sönmez erken tanıya dikkat çekerek kanserin erken teşhisi için kişinin herhangi bir sağlık sorunu veya şikayeti olmasa bile özellikle rahim ağzı, meme, kalın bağırsak, riski hastalarda akciğer kanserleri için düzenli tarama testlerini yaptırması, olası kanser durumunda tedavi oranını ciddi ölçüde artırdığını ifade etti.

Doç. Dr. Sönmez, erken tanı sonrası erken tedavi ile hastalıkların ilerlemesine dur denilebileceğini dile getirerek şunları kaydetti:

“Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2020'de 19.3 milyon yeni vaka ve 10.0 milyon ölüm şeklinde bildirilen oranlar, 2018 yılındaki 18.1 milyon vaka ve 9.6 milyon ölüm oranlarıyla kıyaslanınca dünyadaki kanser yükünün arttığı görülmektedir. 2020 istatistiklerine göre kadın meme kanseri, en sık teşhis edilen kanser olarak akciğer kanserini geride bırakmıştır. (Tahminen %11.7 oranıyla 2,3 milyon yeni vaka). Bunu %11.4 ile akciğer, %10.0 ile kolorektal, %7.3 ile prostat ve %5.6 ile mide kanserleri izlemiştir. 2030 yılına kadar kansere bağlı tüm erken ölümlerin %75'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.”

Kanser tedavisinde gelecekte en çok umut vaat eden gelişim alanları

Kanserin genetik haritasının çıkarılması, kanser tedavisinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sönmez, şu ifadelere yer verdi:

“Kansere neden olan mekanizmaların saptanmasına ve tedavide bu mekanizmaların hedeflenebilmesine olanak sağlamıştır. Bu önemli gelişme, özellikle belirli tümörlerde, genetik biyobelirteç testlerinin yapılmasının gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. Bu sayede hastalığa neden olan genetik değişikliği saptamakta ve o genetik değişiklik için geliştirilmiş ilaçları kullanabilmekteyiz.

Akıllı (hedefe yönelik) tedaviler, hücrenin kanserleşmesine sebep olan mekanizmayı hedef alarak etki etmektedir. Hedefe yönelik tedavilerdeki en büyük gelişmeler akciğer kanseri ve malign melanom gibi çok hızlı ilerleyen kanserlerde sağlandı. Örneğin akciğer kanserinde, kanserli dokunun gen yapısında değişiklik (mutasyon) saptanırsa, kemoterapiye gerek olmaksızın bu gen değişikliklerini hedefleyen tablet şeklindeki ilaçlarla hastalık kontrolü sağlanabiliyor. Üstelik bu ilaçların etkinliği kemoterapiden daha yüksek oluyor. Bu tedavilerle %80’lere varan başarı elde edilmekteyken, kemoterapi ile bu ancak %30’larda kalıyor.“

Ek olarak kanser tedavisinde bağışıklık sisteminin de etkin olarak kullanılmaya başlandığını dile getiren Doç. Dr. Sönmez, İmmunoonkolojik tedaviler olarak adlandırılan bu tedavilerle bağışıklık sistemi hücrelerini güçlendirerek vücuttaki tümörlere saldırmalarını sağlayabiliyoruz. Akciğer, malign melanom, böbrek, mesane, baş boyun, mide ve kalın bağırsak kanserlerinin bazı türlerinde etkin olarak kullanabiliyoruz. Bugün artık ileri evre hastalıkta sadece immünoonkolojik tedavilerle, bazen kemoterapiyi hiç kullanmadan, iyi sonuçlar elde biliyor, hastalık kontrolün sağlayabiliyoruz.

Yeni geliştirilen ilaçlar daha çok kanserli hücreleri etkilemekte, normal hücreleri nadiren etkilemektedir. Bu sayede tedavi başarısı artmakta, bunun yanı sıra olası yan etkilerde daha az görülmekte ve hastaların yaşam kaliteleri daha az etkilenmektedir. İmmunoonkolojik tedavileri daha yaygın kullanabilmemiz tedavi başarımızı artıracaktır.” dedi.

"8 erkekten biri, 11 kadından biri kanser sebebiyle hayatını kaybediyor"

Doç. Dr. Özlem Sönmez dünyada her 5 insandan birinin yaşamı boyunca kansere yakalandığını, her yıl 8 erkekten biri ve 11 kadından birinin kanser sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade ederek "2020 yılında ilk defa meme kanserinin yüzde 11.7 ile dünyada en sık rastlanan kanser türü olduğu ve her 8 vakadan birinin meme kanseri olduğu açıklanmıştır. Türkiye’deki kanser görülme oranı aslında dünyadaki kanser ortalamasının altında yer almaktadır. Türkiye, gelişmiş batı ülkelerinden ve ABD’den düşük bir ortalamaya sahiptir. Erişkin kanserlerinde ortalama yaş tanı 55-60 arasındadır."dedi.

Pandeminin kanser vakalarına etkisi

Covid-19 pandemisinin kanser vakalarına etkisi hakkında konuşan Doç.Dr. Sönmez pandeminin, aşılamanın etkin yapılması ve önerilere dikkat edilmesi ile tamamen sonlanabileceğini dile getirdi.

Tüm toplumda olduğu gibi kanser hastalarının da aşılanmasının da son derece önemli olduğunu ifade eden Sönmez, “Ülkemizde mevcut olan Covid 19 aşılarının hiçbirisi canlı aşı olmayıp tamamı kanser hastalarında güvenle kullanılabilmektedir. Tedavisi bitmiş takip hastalarında olduğu gibi, tedavi almakta olan tüm hastaların takip eden hekimleri ile görüşerek zaman kaybetmeden aşılarını yaptırması önerilmektedir.” Sözlerini kullandı.