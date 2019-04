Atatürk Orman Çiftliği’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Başkanı Prof. Dr. Bülent E. Şekerel, “Türkiye’de her 7 çocuktan biri astım hastası. Bu nedenle bu konuda farkındalık oluşturmak çok önem arz ediyor.” dedi.



Astım hastalığına dikkat çekmek amacıyla “Nefes al, nefes ver” sloganı ile düzenlenen fidan dikme etkinliğinde hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldiklerini belirten Türkiye Ulusal Alerji Derneği (AİD) Başkanı Prof. Dr. Bülent E. Şekerel, “Dünyada yaklaşık 300 milyon astımlı hasta olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise yaklaşık her 12-13 erişkinden ve 7-8 çocuktan biri astım hastasıdır. Astımın görülme sıklığı yıllar içinde giderek artmaktadır. Bu nedenle bu konuda farkındalık oluşturmak çok önem arz ediyor” değerlendirmesinde bulundu.



Astım Ağır Bir Hastalık Mıdır?

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Alerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sevim Bavbek’de yaptığı konuşmada astım hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Astım hastalığının “ağır” bir hastalık olup olmadığına ilişkin bilgi veren Bavbek; “Her astım ağır astım değildir. Astım hastalığı hastalık yakınmalarının şiddeti ve bunu tedavi etmek için gerekli ilaç ihtiyacı göz önüne alınarak, hafif, orta, ağır astım olarak 3 gruba ayrılır. Dolayısı ile her astımlı hastanın ağır astımı yoktur. Ancak tedaviye uyum göstermeyen, ilaçlarını teknik olarak doğru kullanamayan, astıma eşlik eden hastalıkların yeterince tedavi edilmediği astımlı hastalarda hastalık ağır seyretmektedir. Bu hastalarda sözü geçen sorunlar düzeltildiğinde astım, ağır astım olmaktan çıkmakta ve hastalık kontrol altına alınabilmektedir. Tüm bu sorunların çözülmesine karşın hala hastalığın kontrol edilemediği ve bu nedenle de yüksek doz astım ilacı kullanmak zorunda olan hastalar gerçek ağır astımlı hastalardır. Gerçek ağır astım tüm, astımlılar içinde %3-5 gibi ufak bir grubu oluşturur” dedi.



Ağır astımın, astım hastalığının en önemlisi olduğuna dikkati çeken Bavbek, “Hastalığın hem sosyal hem de ekonomik çok önemli maliyeti vardır. Astım yakınmaları ve astım atakları nedeni ile okula, işe gidemeyen, eğitimini tamamlayamayan, sosyal hayatını sürdürmekte zorlanan hastalarda hem kendilerinde hem de ailelerinde önemli bir yaşam kalitesi kaybı sorunu olmaktadır. Ayrıca hastalığı kontrol altına alma adına pek çok ilaç kullanmak durumunda kalınmakta ve yine astım atakları nedeni ile sık acil başvurusu ve hastaneye yatışlar olmaktadır. Tüm bunların da ülke ekonomisi için önemli bir yükü vardır” dedi.



Ağır Astımın Tedavisi Nedir?

Prof. Dr. Bavbek, “Ağır astımın tedavisi de diğer astımlıların tedavisine benzer. Tedavide astım için kullanılan ilaçların yüksek dozları ve birden fazla ilaç bir arada kullanılır. Ayrıca sadece ağır astımlılar için geliştirilen bir grup ilaç da mevcuttur” diye konuştu.



Hava Kirliliğine Karşı Astım Hastası Ne Yapabilir?

Bavbek, astım hastalarının hava kirliliği konusunda neler yapabileceğine ilişkin olarak da şu açıklamalarda bulundu: “Hava kirliliği, astıma genetik yatkınlığı olan bireylerde astım başlangıcına ve astımı olan bireylerde ataklara ve hastalığın ilerlemesine sebep olmaktadırlar. Hava kirliliğinin yarattığı bu olumsuz tabloya karşı toplumsal olarak kentlerde taşkömürü kullanılmaması ve doğalgazın kullanımının teşviki, trafik yoğunluğuna karşı önlemler alınması, çevrede yeşillik alanların artırılması, toplu taşıma araçlarının yaygınlaştırılması ve kapalı ortamlarda sigara içilmemesi kuralının aktif olarak uygulanması yapabilecekler arasındadır. Hava kirliliğinin çok yoğun olduğu dönemlerde çocuk, hamile ve yaşlı astımlılar yüze oturan ve etkin filtreli solunum koruyucu yüz maskeleri kullanabilirler. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu ana yollardan en az 200 metre uzak yerleşim alanlarında yaşanması, hava kirliliği olduğu zamanlarda dışarıda spor yapılmaması, bunu için trafikten uzak ve akşam saatlerinin tercihi önerilir. Meyve-sebze içerikli yani antioksidanlardan zengin gıdalar ile beslenme vücutta antioksidan madde düzeyini artırarak vücut savunmasını güçlendirmek için bu yönde uygulayabileceğimiz bir önlemdir.”



Astımda Risk Faktörleri Nelerdir?

Doç. Dr. Ersoy Civelek de astımdaki risk faktörlerine ilişkin bilgi verdi.

Astımdaki risk faktörlerine ilişkin bilgi veren Civelek, “Anne ve/veya babada astım veya alerjik rinit olması çocuklarda astım olma olasılığını artırmaktadır. Sadece anne veya babasında alerjik hastalık olan çocukların yaklaşık yüzde 30’unda alerjik hastalık gelişmekte iken hem annede hem babada alerjik hastalık olan çocukların yaklaşık yüzde 70’inde alerjik hastalık görülmektedir.” İfadelerini kullandı.



Astımda Sigaranın Rolü

Sigaranın astım gelişmesinde ve astımın kontrol altına alınmasındaki en önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Civelek, şunları kaydetti:

“Anne karnında sigara dumanına maruz kalan bebeklerin akciğer gelişimleri sigara dumanına maruz kalmayanlara göre daha küçüktür ve bu bebeklerde ileride astım gelişme riski 3-4 kat fazla olmaktadır.

Astımlı olan kişiler sigara dumanına maruz kalırsa veya kendileri sigara kullanırlarsa solunum yollarındaki iltihabi durumu artırıcı kimyasal maddeler daha fazla salınmaktadır. Ayrıca bu hastalarda sigara kullanılan ilaçların daha az etkili olmasına neden olmaktadır.

Anne sütü ile beslenme süresi artıkça özellikle bebekler ilk altı ay anne sütü ile beslenince alerjik hastalık gelişme olasılığı azalmaktadır.“



Astım- Obezite İlişkisi

Civelek, obezitenin astım gelişmesini ve astımın kontrol altına alınmasını zorlaştıran bir neden olduğunun altını çizerek, “Dünyada astım sıklığındaki artışla obezitedeki artış neredeyse birbirine paralel seyretmektedir. Obez olan astımlı hastalar kilo verdiklerinde kontrol durumlarında düzelme olduğu pek çok çalışmada gösterilmiştir” diye konuştu.



Sezaryen doğum astıma yatkınlık oluşturur mu?

Doğum şeklinin de astım gelişiminde rolünün olduğunun düşünüldüğünü belirten Civelek, şöyle konuştu:

“Sezaryen doğumla doğan bebekler doğum kanalında annede bulunan faydalı mikroorganizmalara maruz kalmadığı için bu bebeklerde bağırsak mikroorganizma gelişiminin istenilen şekilde gelişmediği ve bu durumun astıma yatkınlık hazırladığı düşünülmektedir. Bu nedenle eğer tıbbi bir zorunluluk yoksa mümkün olduğu kadar normal doğum tercih edilmelidir.”

Astım- Hava ilişkisi

Prof. Dr. Sevim Bavbek, hava kalitesinin astıma etkisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İnsan zamanının yüzde 80-90'ını ev, ofis ve okul gibi kapalı alanlarda, kalanını ise açık alanlarda hava kirliliğine maruz kalarak geçirebiliyor. Dış ortamda endüstriyel kirlenme, taşıt kirliliği ve kış aylarında kullanımı artan katı yakıt (kömür), iç ortamda ise boyalar, temizlik ürünleri, ısıtıcılar, odun ve kömür dumanı, biyoyakıtlar, yanma ve pişirme ürünleri, asbest, pestisitler, parfüm ve deodorant gibi karışımlar sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor.” ifadelerini kullandı.



Hava Kirliliği Astım Hastasını Nasıl Etkiler?

Hava kirliliğinin astımlı hastaları sağlıklı kişilerden daha çok etkilediğini aktaran Bavbek, şunları kaydetti: “Ancak, sağlıklı bir insanda hava kirliliğinin astım gelişimine neden olabileceği de unutulmamalıdır. Hava kirliliğine bağlı havayollarının aşırı duyarlılığı zamanla astıma dönüşmekte; en ufak bir dış uyaran (sigara, kimyasal kokular…) öksürük, hırıltı ve nefes darlığı ile sonuçlanabilmektedir. Vücuttaki bu olumsuz yanıt çoğu zaman tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları ve astım alevlenmeleri ile sonuçlanabilmektedir.

Astım gelişmiş kişilerde hava kirliliği, astım atağı gelişimine yol açtığı, acil ve poliklinik başvuru sayılarını, hastaneye yatış sıklığını ve yatış sürelerini artırdığı da görülmektedir. Ayrıca, alerjik astımlı hasta sayısında artış izlenmektedir.”



Hava Kirliliğinin Çocuklarda Astıma Yol Açtığı Doğru Mudur?

Hava kirliliğinin çocuklar üzerindeki etkisine de değinen Bavbek, “Çocukların akciğer gelişimi olumsuz yönde etkilenmekte ve kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde astım gibi kronik hava yolu hastalıklarının sıklığı artmaktadır. Çalışmalar yoğun trafiğe yakın yerlerde yaşayan çocuklarda, daha uzakta yerlerde yaşayanlara kıyasla dizel-egzoz partiküllerine maruz kalma sonucu alerjik hastalıklar ve astım şikayetlerinin çok daha fazla görüldüğünü ortaya koymaktadır. Çocuklar erişkinlere göre çok daha hızlı soluk alıp verdiklerinden ve oyun, spor aktiviteleri sırasında açık havada çok daha fazla zaman geçirdikleri için hava kirliliğinden etkilenme oranları da daha yüksek olmaktadır.”



Atmosferine Sahip Çık, Nefesini Koru!

Doç.Dr. Özge Soyer de iklim değişikliğinin halk sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların kullanımı atmosfere yayılan karbon dioksit miktarını arttırır, böylece Dünya'nın doğal atmosferik serasını değiştirir. Su ve hava kirliliğini artırır; sıcak hava dalgaları, yağışlardaki değişimler (sel ve kuraklık), daha yoğun fırtınalar ve daha kötü hava kalitesi ile sonuçlanır. İklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıklar, yer seviyesinde ozon miktarında artışa, dolayısı ile astımdaki havayolu iltihabına neden olur, akciğer dokusuna zarar verir. Yer seviyesindeki ozonun, kentsel ortamlarda sıcak güneşli günlerde sağlıksız seviyelere ulaşabilir ve bir tür hava kirliliği olan kentsel dumanlaşmaya yol açar.

Yer seviyesindeki ozondan en çok etkilenenler çocuklar, yaşlılar, akciğer hastalığı olan kişiler veya aktif olarak açık havada olan insanlardır. Özellikle çocukların astım atağı geçirme riskleri artar.

Daha uzun sıcak mevsimler, yağış değişimleri, artan karbondioksit seviyeleri ve bitki büyüme düzenlerindeki değişiklikler; daha uzun ve yoğun polen mevsimine neden olmaya başladı. Astım ve allerjik riniti olan hastalar bu durumdan daha çok etkilenir.

Daha iyi ulaşım, gıda ve enerji kullanımı yoluyla sera gazı emisyonlarını azaltarak, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkisini azaltabiliriz. Nefesimizi korumanın ilk yolu, atmosferimize sahip çıkmaktan geçer.”