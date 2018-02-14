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'Türkiye’de her gün 65 kişi akciğer kanseri tanısı alıyor'
Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen ve ölüme en çok neden olan kanser türü. Ülkemizde her gün yaklaşık 65 kişiye akciğer kanseri tanısı konuyor. Özellikle 50 yaş üstü ve sigara içen erkek popülasyon akciğer kanseri açısından riskli grupta ancak sigara içiciliğinin artmasına paralel olarak kadınlarda da akciğer kanseri sıklığı giderek artıyor.
'Türkiye’de her gün 65 kişi akciğer kanseri tanısı alıyor'
14 Şubat 2018 - NTV
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Akciğer kanserinin en önemli nedeninin sigara olduğuna vurgu yapan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyesi Doç. Dr. Teoman Yanmaz, bu nedenle hastalığın büyük oranda önlenebilir olduğunu söyledi. 

Sigara dışında asbest ve radona maruz kalanlar, daha önce akciğer kanserini atlatmış olanlar ile ailesinde akciğer kanseri hikâyesi bulunan kişilerde de risk artıyor. 

AKCİĞER KANSERİ İLERİ AŞAMAYA KADAR BELİRTİ VERMEYEBİLİR

Akciğer kanseri oldukça ileri aşamalara gelene kadar önemli şikâyete yol açmayabiliyor. Bu nedenle özellikle tarama yapılmayan kişilerde erken evrede yakalanması zor. En önemli belirtileri olan öksürük, nefes darlığı gibi yakınmalar, KOAH hastalarında da sık rastlanıldığından tanıda gecikme olabiliyor. Bunların dışında balgam (özellikle kanlı balgam), göğüs, sırt ve yan ağrısı önemli belirtiler arasında. Hastalığın ileri aşamalarında ise iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı ve terleme gibi yakınmalar görülebildiği gibi, hiçbir yakınması olmayan hastalara da rastlanabiliyor. 

Akciğer kanserinin tanısı, akciğer röntgeni, bilgisayarlı tomografi ve PET-CT ile konuyor. Kesin tanı için ise bronkoskopi veya benzeri yöntemlerle elde edilecek biyopsi materyali gerekebiliyor, nadiren de balgam sitolojisi incelemesi yapılıyor. 

AKCİĞER KANSERİNDE İMMÜNOTERAPİ UMUT VAAD EDİYOR

Akciğer kanserleri patolojik özelliklerine göre küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücre dışı akciğer kanseri olmak üzere 2 ana gruba ayrılıyor. Hastalığın küçük hücreli olup olmaması önemli bir ayırt edici özellik çünkü küçük hücreli akciğer kanseri hastalığında genel olarak cerrahi yöntemlerin tedavide yeri yok.

Küçük hücre dışı erken evre hastalarda ise ilk tedavi yöntemi cerrahi. Küçük hücreli akciğer kanserinde hastalık akciğer ile sınırlı evrede ise kemoterapi ve radyoterapinin birlikte kullanımıyla tedavi ediliyor. İleri evre akciğer küçük hücre dışı kanserlerindeyse sistemik tedaviler (kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi) uygulanıyor.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, son yıllardaki teknolojik ilerlemeler sayesinde hem erken evre hem de ileri evre tümörlerin tedavisinde önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.  

İleri evre akciğer kanserlerinde kemoterapi ile birlikte kişiye özel tedavilerin de yapılabildiğini ifade eden Prof. Gümüş, akciğer kanserindeki tedavi yaklaşımı hakkında şunları aktardı: 

“Kişiye özel tedaviler hem daha etkili hem daha az yan etkili olduğundan hastaların uzun süre daha kaliteli bir hayat yaşamasını sağlıyor. Bu ilaçlar hâlihazırda SGK sistemi içinde ülkemizde de kullanılabiliyor.

“İMMÜNOTERAPİ İLAÇLARI HENÜZ SGK SİSTEMİNDE KARŞILANMIYOR”

Son yıllarda geliştirilen immünoterapi ilaçları birçok kanserde olduğu gibi akciğer kanserinde de başarılı sonuçlar veriyor. Tümörün bağışıklık sisteminden kaçmasını önleyen ilaçlar küçük hücre dışı akciğer kanseri hastalarının yaklaşık 1/5 inde olumlu sonuçlar vererek hastaların uzun yıllar hayatta kalmasını sağlıyor. İmmünoterapi ilaçları henüz SGK sisteminde karşılanmıyor ancak bu konuda önümüzdeki dönemde ilerleme olacağını ve hastalarımızın bu tedavilerden de faydalanacağını umuyoruz.”

Anahtar Kelimeler:

akciger kanseri sigara

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1) aydin sinal (hekim)
14.02.2018 12:43:08
1970 li yillarda almanyaya ilk geldigim zamanlar,almanlar türkler icin eski kömürlü lokumatiflere benzeterek "yürürken duman cikaran adamlar" tabirini kullanirlardi,agzinda sigara olmayan caddede yürüyen bir türke rastlanmazdi,türkiyeden gelip senelerce bafra,birinci sigarasinin kahrini cekenler filtreli HB sigarasini bulunca günde dört paket tüketmeye basladilar,buna birde bol ve ucuz koyun eti eklenince ilk gastarbeiter nesli orta yasta kakp,damar,akciger hastaliklariyla ugrastilar,ileri yaslari pek gören olmadi.
neyseki sonsenelerdeki sigarayla mücadele gerek türkiyede,gerekse almanyada cok iyi sonuclar verdi,sigara benim basdüsmanim oldugu icin eskiden türkiyeye gidisimde ne kahvehaneye gitmek ,nede sehirlerarasi otobüs e binebiliyordum.benim doktor olarak bir prensibim var ;acil vakalar haric sigara icen hasta kabul etmem,ne muayene nede tedavi yaparim,önce sigarayi birak sonra bana gel,birakmasan sigara icen pekcok doktor var onlara git derim.bilmem sizin düsünceniz ne?
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