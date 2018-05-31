'Türkiye'de her yıl 100 bin kişi sigara yüzünden ölüyor'

Türk Toraks Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu, "Önlem alınmazsa ülkemizde 2025 yılında 250 bin insan tütüne bağlı hastalıklardan ölecek." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türk Toraks Derneği ve Yeşilayın iş birliğiyle Mamak Halk Eğitim Merkezinde "31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü" programı düzenlendi.

Programda konuşma yapan Prof. Dr. Kalyoncu, en ucuz "kitle imha silahının" sigara olduğunu, Türkiye'de her yıl 100 bin kişinin sigara yüzünden öldüğünü söyledi. Sigaranın içinde 4 binden fazla zararlı madde bulunduğunu belirten Kalyoncu, "Önlem alınmazsa ülkemizde 2025 yılında 250 bin insan tütüne bağlı hastalıklardan ölecek." dedi.

Tütündeki kanserojenlere karşı kadınların daha hassas olduğunu vurgulayan Kalyoncu, sigara içen kadınlarda en çok meme ve akciğer kanserinin görüldüğünü anlattı.

Kalyoncu, e-sigaranın da bir tütün ürünü olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Yakın gelecekte e-sigara satışlarının klasik sigara satışlarını geride bırakabileceği öngörülmektedir. Tütün kontrol sağlık politikalarının halk sağlığı açısından potansiyel riskleri en aza indirgeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Böylece, tütün endüstrisinin e-sigarayı normalize etmesinin önüne geçilerek, sigara ve e-sigara kullanımının azalması sağlanabilecektir."

Yeşilay Ankara Şube Başkanı Mevlüt Karataş da sigaranın bir halk sağlığı sorunu olduğuna, bireye ve ülkeye verdiği zararların tartışılamayacağına işaret etti.

Karataş, 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü'nün bu seneki sloganının "Tütün Kalbinizi Kırar" olduğunu anımsattı.

Ankara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Kucur da dünyada 1,3 milyar kişinin sigara kullandığını, bunlardan yaklaşık 6 milyonunun sigara yüzünden hayatını kaybettiğini söyledi.

Dünyada yaklaşık 20 milyon çocuğunun kapalı alanda sigara dumanına maruz kaldığını ifade eden Kucur, bu çocuklardan 600 bininin bu maruziyete bağlı olarak hayatını kaybettiğini aktardı.

Sigarayla mücadele konusunda Ankara'da yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kucur, çalışmaların yeterli olmadığını, sigarayla mücadelenin bir ekip işi olduğunu, bu mücadeleye destek verenlerin artması gerektiğini belirtti.

Mamak Kaymakamı Ziya Polat da sigarayla mücadeleye herkesin destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Aslan, "Tütün kontrolü ve güncel durum değerlendirmeleri", Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubundan Dr. Çağla Uyanusta Küçük ise "Sigara bağımlılığı ve bırakma yardımı yaklaşımları" konulu sunum yaptı.

Programda, dumansız hava sahasına katkıda bulunan işletme sahiplerine teşekkür belgesi verildi.