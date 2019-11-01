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Türkiye’de ikametgahı bulunan gurbetçiler prim ödemek zorunda kalıyor
Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması, yurt dışında yaşayan Türkleri de etkiliyor. Yurt dışında yaşayan ama ikameti hala Türkiye’de bulunan gurbetçiler sağlık primi ödemek zorunda kalabilirken, uygulamadan haberi olmayan vatandaşların borçları ise birikerek hacze kadar gidebiliyor
Türkiye’de ikametgahı bulunan gurbetçiler prim ödemek zorunda kalıyor
01 Kasım 2019 - İHA
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Sosyal Güvenlik Uzmanı Kadir Denizci, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de unutmuş oldukları borçlar olabildiğini belirterek, “Bu borçların başında da Genel Sağlık Sigortası borcu geliyor. Türkiye’de hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar genel sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar. Bunun için de bağlı bulundukları kaymakamlığa giderek oradaki sosyal yardımlaşma vakıflarından aile gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Eğer hane geliri asgari ücretin 3’te 1‘inden az ise işte o zaman bu sağlık sigortasını devlet karşılıyor ama değilse kişiye göre belli bir ödeme yapılıyor. Her kişinin genel sağlık sigortası olmuş oluyor” diye konuştu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara prim borcu geliyor

Yurt dışında yaşayan 100 kişiden 80’inin ikametgahının Türkiye’de bulunduğunu ifade eden Denizci, “Çünkü ikametgahı olmadığı zaman resmi kurum ve kuruluşlarda işlem yapamıyorlar. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti kişinin yurt dışında olduğunu bilmiyor ve yurt dışında yaşayan vatandaşımıza borç geliyor. Borçlar biriktiği zaman da haciz yoluna kadar gidiyor” şeklinde konuştu.

İkametgah değişikliği ile borçlar silinebiliyor

Bu vatandaşların Türkiye’ye gelerek aile gelir tespiti yaptırması gerektiğini vurgulayan Denizci, “Bunu yaptırmadan önce geçmişe dayalı borçlarını sildirebilirler, çünkü vatandaş yurt dışında. Bununla ilgili ikametgah belgesini ve emniyet giriş çıkış belgelerini sundukları zaman, yani yurt dışında çalıştıklarını, orada oturduklarını kanıtladıkları zaman Türkiye’de GSS işlemiyor. Bundan dolayı da tüm vatandaşların önce borcunu sildirmesi, daha sonra da tekrar borç işlememesi için ikametgahlarını Türkiye’den aldırmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Denizci, vatandaşları yurt dışı borçlanması yapmadan önce borcu olup olmadığını e-Devlet üzerinden veya bankanın cep şubelerinden mutlaka araştırmaları konusunda uyardı.

Aile gelir testi yaptırmayanlara her ay 276 lira ceza geliyor

Borcu olduğu zaman vatandaşın emekli olamadığını kaydeden Denizci, “Aynı zamanda da aile gelir tespitini yaptırmadıklarından dolayı da en üst seviyede 276 lira her ay kişi ceza yemiş oluyor. Bu ceza da katlanarak en son haciz yoluna gidiyor. Ben sosyal güvenlik uzmanı Kadir Denizci olarak tüm vatandaşları uyarıyorum. Emekli olmadan yurt dışı borçlanması yapmada mutlaka sizler borçlarınızı sildirin. Çünkü unutmuş olduğunuz, bilmediğiniz birçok borcunuz olabilir. Kısacası Türkiye’de ikametgahı olanlar bundan dolayı sorun yaşayabilir” dedi.

Anahtar Kelimeler:

zorunlu genel saglik sigortasi

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