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Türkiye'de ilk: Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı girişimi ile Otizm Beslenme Kliniği kuruldu
Otizmli çocukların yaşamlarında önemli bir basamağı oluşturan özel eğitimin daha etkili olabilmesi amacıyla, bireyin beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi fikrinden yola çıkan Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Önal'ın girişimleriyle, Türkiye'nin ilk "Otizm Beslenme Kliniği" kuruldu
Türkiye'de ilk: Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı girişimi ile Otizm Beslenme Kliniği kuruldu
28 Aralık 2018 - AA
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Türkiye'de, hem kamu hem de özel sağlık kuruluşlarında başka örneği bulunmayan klinik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veriyor.

Kliniğe başvuran otizmli çocukların beslenme programları, yapılan tetkiklerin ardından hassasiyet gösterilen gıdaların listeden çıkarılmasıyla yeniden düzenleniyor.

Bu sayede otizmin beslenme yoluyla görülen olumsuz sonuçlarının en az düzeye indirilmesi amaçlanıyor.

 "Otizmli çocukların çok ciddi beslenme sorunları var."

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Hasan Önal, kliniğin Türkiye'de bu anlamda hizmet veren ilk merkez olduğunu dile getirdi.

Önal, "Otizmli çocuklarda çok ciddi beslenme sorunları olabiliyor. Bir kısmı çiğnemeyi bilmiyor, tek çeşit belirli gıdalarla besleniyor, karın şişkinlikleri, kabızlık ve ishal yakınmaları var. Bazı gıdalara karşı hassasiyetleri mevcut. Beslenme iyi olmayınca çok sık hasta oluyorlar ve çok antibiyotik kullanıyorlar. Eğitim alırken beslenme sorunları çok fazla olursa almış oldukları eğitim de yeterince etkili olmuyor." diye konuştu. 

Kendilerine çok fazla otizmli bireyin başvurduğunu dile getiren Önal, takipli otizmli hasta sayısının yaklaşık 3 bin olduğunu söyledi.

"Yurt dışından dahi hastamız var"

Doç. Dr. Önal, "Bırakın şehir dışını, İngiltere, Almanya, Hollanda, İsviçre ve çeşitli Afrika ülkelerinden dahi başvuru alabiliyoruz." diyerek, şunları kaydetti:

"Biz yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyorduk. Zamanla hasta sayısı çok arttı, hastalar fayda gördükçe birbirlerine söylediler, eğitim merkezleri takip ettikleri çocuklarda farkı görünce diğer çocukları da tarafımıza yönlendirmeye başladı. Hasta sayısı artınca yöneticilerimizin desteğiyle bu birim kuruldu. Buraya başvuran hastalarımızın psikiyatriden otizm tanısı almış olmalarını istiyoruz. Beslenmeyle ilgili bazı formlarımız var, aileler onları dolduruyor. Metabolik hastalık taramaları, aminoasit, vitamin ve mineral ölçümü yapılıyor, hassasiyet gösteren gıdaları tespit ediyor, diyetisyenimizle beslenme listesi hazırlıyoruz. Etkinliğimizi ölçebilmek için bu konuda bir veri tabanı oluşturuyoruz."

Otizmde eğitimin çok önemli olduğuna dikkat çeken Önal, ancak hastanın beslenme sorunları var ise eğitimin etkisinin de belirli bir seviyede kaldığını ve ailenin de bu konuda bilinçli olarak, beslenmeye dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:

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