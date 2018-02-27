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Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi! 'Gırtlağa sinir taşıma' ameliyatı ile sesine kavuştu
Henüz 3 yaşındayken geçirdiği kalp ameliyatı sonrası ses teli felci oluşan 19 yaşındaki Çakır, Türkiye'de ilk kez gerçekletirilen "gırtlağa sinir taşıma" operasyonu sayesinde sesini duyurabilecek.
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi! 'Gırtlağa sinir taşıma' ameliyatı ile sesine kavuştu
27 Şubat 2018 - AA Yeşim Sert Karaaslan
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Türkiye'de ilk kez Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen "gırtlağa sinir taşıma" operasyonu, 3 yaşından beri ses teli felci ile mücadele eden Güven Enes Çakır'ı 19 yaşında sesine kavuşturdu.

HÜ Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taner Yılmaz, dünyada daha önce uygulanan "gırtlağa sinir taşıma" operasyonunu Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ses teli felcinin, görülme sıklığı yüksek bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Genellikle guatr ameliyatları sonrası komplikasyon olarak ses teli felciyle karşılaşılabildiğini anlatan Yılmaz, bunun çocuklarda sıklıkla kalp ameliyatları sonrası görüldüğünü dile getirdi. Yılmaz, "Çünkü, soldaki ses siniri, kalbin yanından geçer. Ameliyat sırasında bu zedelenirse bu sorunla karşılaşılır. Sonuç olarak, guatr ya da kalp ameliyatı sonrasında ses teli felci görülebilir, bazen de hiçbir sebep yokken tek taraflı ses teli kaybı yaşanabilir." diye konuştu.

Prof. Dr. Yılmaz, tek taraflı ses teli felci yaşayanların artık Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen "gırtlağa sinir taşıma" operasyonuyla seslerini normal seviyede kullanabileceklerini bildirdi.

Operasyon için belli kriterlerin söz konusu olduğunu dile getiren Yılmaz, gırtlağın kas ve sinir aktivitesi ölçülerek uygun her hastaya bu işlemin yapılabileceğini ifade etti. Yılmaz, yurt dışında çeşitli yerlerde gerçekleştirilen ancak Türkiye'de bugüne kadar yapılmayan bir ameliyata imza attıklarını vurgulayarak, "Bu ameliyat, ülkemizde ilk kez gerçekleştirildi." dedi.

"Gırtlağa yeni bir sinir taşındı"
Hasta 19 yaşındaki Güven Enes Çakır'da, çocukluk döneminde yapılan kalp ameliyatı sonrasında tek taraflı ses teli felci ortaya çıktığını anlatan Yılmaz, gencin gırtlağının sol yarısını kullanamadığını ifade etti. Yılmaz, "Bundan dolayı da hastanın sesi bozuktu ve yeterli çıkmıyordu. Bağıramıyordu, sesini özellikle kalabalık ve gürültülü yerlerde kimseye duyuramıyordu. Zaman zaman yediği ve içtiği şeyler ciğerine kaçabiliyordu." diye konuştu.

Ameliyat tekniği hakkında bilgi veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz operasyonla hastamızın gırtlağına bir sinir taşındı ve hastanın gırtlağını besleyen sinire bu dikildi. Yani, hastamızın boynunda bulunan sinirlerinden biri kesilerek, gırtlağın sinirine mikrocerrahi yöntemiyle dikildi. Kesilen sinirle ilgili bir kayıp yaşanmayacak. Bu sayede, gırtlağa yeni bir sinir taşındı. Bu sinir iyileşecek, günde yaklaşık 1 milimetre ilerleyecek. Yani 3-6 ay sonrasında hastanın sesinin daha iyi ve güçlü olduğu görülecek ve yaklaşık bir yıl sonra da sesinin tamamen normal olması bekleniyor."

Ameliyatın dezavantajına da değinen Yılmaz, "O da iyileşmenin üç ay ve sonrasında gerçekleşmesidir. Hasta iyileşmeyi 3-6 ayda fark eder ve maksimum iyileşme bir yıl ve sonrasında gerçekleşir. Diğer yöntemler anında çözüm veriyor ancak ses belli bir yerde kalıyor, yükselemiyor. Bu yöntemde hasta normal sesinin seviyesine kavuşabiliyor." bilgisini aktardı.

"Şu anda kendimi iyi hissediyorum"
Türkiye'de bu yöntemle ameliyat edilen ilk hasta olan Çakır da operasyon sonrasında güçlü bir sese sahip olacağından dolayı sevinç duyduğunu belirterek, "Mutluyum, biraz da heyecanlıyım ve sesimin nasıl çıkacağını merak ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Çakır, Türkiye'de bu ameliyatın yapıldığı ilk hasta olmanın da kendisini heyecanlandırdığını belirterek, benzer sorunu yaşayanlara, "Zor bir süreç ama ameliyat olarak iyileşebilirler. Şu anda kendimi iyi hissediyorum." şeklinde seslendi.

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