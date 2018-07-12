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Türkiye’de ilk kez robotik cerrahi ile izsiz tiroid ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Özer Makay ve ekibi, bir ilke imza atarak Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise ikinci olarak robot yardımıyla izsiz tiroid ameliyatını gerçekleştirdi
Türkiye’de ilk kez robotik cerrahi ile izsiz tiroid ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi
12 Temmuz 2018 - İHA
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Ege Üniversitesi'nde (EÜ) bir hayal daha gerçek oldu. Dünyada ve Türkiye birçok başarıya imza atan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, bir ilke daha adını yazdırdı. Prof. Dr. Özer Makay ve ekibi, Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise ikinci olarak robot yardımıyla izsiz tiroid ameliyatı yaptı. 
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, Türkiye’nin ilk robotik izsiz tiroid ameliyatını gerçekleştiren EÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay ve ekibini ziyaret etti. Ameliyatın ardından kısa sürede sağlığına kavuşan hasta 29 yaşındaki Pınar Derici ile ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Rektör Budak, ameliyatı yapan ekibi tebrik etti. 

"Rektörlük olarak gurur duyuyorum" 
EÜ’nün pek çok ilki başardığını ifade eden Rektör Budak, "Tıp fakültemizdeki hocalarımız özel bir ameliyata daha imza attı. Daha önce tiroid ameliyatı olan hastalarda iz kalıyordu. Hocalarımız, Avrupa’da ikinci, Türkiye’de ise ilk kez robotik cerrahi ile izsiz tiroid ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Hastamızı ziyaret ettik ve durumu gayet iyi. Hocalarımızı ve tüm ekibimizi, bu başarılı ameliyattan dolayı tebrik ediyorum. Rektörlük olarak gurur duyduğumuz bu çalışmaları, eğitim, araştırma ve uygulama anlamında her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

Profesör ameliyatı nasıl yaptığını anlattı: "Tarihi ameliyat" 
Genç hastanın halsizlik, bitkinlik ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ilk etapta ilaç tedavisinin uygulandığını kaydeden Prof. Dr. Makay, ardından da ameliyata karar verildiğini söyledi. Ameliyatla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Makay, “Ülkemiz için tarihi bir ameliyat yaptık. Gelecek nesillere ışık tutması açısından da güzel bir adım attığımızı düşünüyorum. İnovasyon ve ileri teknoloji dediğimizde aklımıza robotlar geliyor, biz de bu ameliyatı robot kullanarak gerçekleştirdik. Burada robot elbette ameliyatı yapmıyor, hastalarımızın aklında yanlış bir algı oluşmasını istemem. Ameliyatı yine bizler, robotu kullanarak yapıyoruz. Başarımızın perde arkasında 15- 20 kişilik bir ekip var. Hem ekip arkadaşlarıma hem de bizlere bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi. 

Ameliyattan 1 gün sonra taburcu oldu 
Söz konusu ameliyatın yeni teknik ve detaylar nedeniyle çok az merkezde yapılabildiğini dile getiren Prof. Dr. Makay, "Hasta, boyunda iz olmaksızın gerçekleştirilen ameliyatının ertesi günü taburcu olup, normal hayatına geri dönüyor. Robotik cerrahi sistemi, üç boyutlu görüntü altında, dar alanda kıvrak manevralarla ameliyat yapma avantajı sunuyor. Bu ameliyat dünyada çok az merkezde gerçekleştirilebiliyor" diye konuştu.

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People
5
1) surgeon (op.dr)
12.07.2018 16:00:04
ülkenin kaynaklarını heba etmekten başka birşey değil bu yapılan..tirodektomi sonrası zaten çoğu hasta ertesi gün taburcu oluyor.
People
8
2) murat celikten (uzman)
12.07.2018 13:53:16
Da vinci bahane, parası şahane...
People
8
3) aydin sinal (hekim)
12.07.2018 13:40:50
yaptiklarini degil nicin yaptiklarini aciklasalar bizde bütün dünyada (avrupada ikinci ameliyat,birincisi nerede yapilmis?) ögrenir ,benim anladigim kadariyla ameliyatin üstün lügü dikis izinin kalmamasi diye anladim.zaten subcutan dikisle iz kalmazdi.ertesi gün taburcu olup isine nasil dönüyor,boynundaki iki drenajlami? yoksa dren kullanilmiyormu,eger hematom olusursa farkina nasil varilir?15-20 kisi ile yapilan bir tiroid ameliyatinda diger ameliyathaneler nereden personal buluyorlar?bu tarihi ameliyat liselerde emin Oktay in tarih kitaplarinda okutulacakmi?
maalesef Türkiye artik ilac sirketlerinin ve tipbi alet saticilarinin en sevdikleri pazar oldu,tabiki bu isin reklaminida iyi yapmak gerekiyor.
ben kirk yillik anestesi uzmani olarak bu gibi ameliyatlara narkoz vermekten utanirim,vermemde,
People
16
4) ahmet gültekin (doktor)
12.07.2018 11:21:20
Bu kadar masraflı, anlamsız ve gereksiz bir ameliyat neden yapılır anlayamıyorum? Yakında robotik sünnete de başlayın. Yahu tiroidektomi insizyonu zaten küçüktür ve cilt dikişi dikkatli yapılırsa belirgin iz kalmaz. Dünyada robotik tiroid cerrahisinin az yapılması bence gereksiz olmasındandır. Prostat kanseri gibi cerrahilerde elbet yararlıdır fakat her önüne gelenin keyfi olarak robot kullanması devlet kaynaklarının israfıdır. Üniversitelerin bu hovardaca harcamalarına son vermek gerekir.
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