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Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı
Dünyanın dört gözle beklediği corona virüsü aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de katedildi. Çin'in geliştirdiği corona virüsü aşısı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllülere yapıldı.
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı
16 Eylül 2020 15:56 - DHA Özlem YURTÇU KARABULUT, Muhammet BAYRAM, Gökhan CEYLAN
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Çin’de geliştirilen Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya’da başlatıldı.

Faz 3 aşamasına Türkiye de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanlarına yapıldı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Dünya çapında milyarlarca insanı etkileyen corona virüsüne karşı birçok ülkede aşı ve ilaç için çalışmalar devam ediyor… Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi verilerine göre dünya çapında 169’dan fazla Covid-19 aşısı için çalışmalar sürüyor. Resmi verilere göre bu aşılardan 26’sında insanlar üzerinde çalışmalar gerçekleşiyor.

BIONTECH DE GELECEK
Aşı çalışmalarında son aşamaya yaklaşan BioNTech ve Pfizer'ın ortak geliştirdiği Covid-19 aşısının, Faz 3 insan denemelerinin bir ayağı da Türkiye'de, İstanbul Tıp Fakültesi koordinasyonunda yürütülecek. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada her şey yolunda giderse aşının Kasım ayı gibi piyasada olacağını vurgulayarak, çalışmanın bir paydaşı olarak Türkiye'nin aşıya erişimde bir sıkıntı yaşamayacağını söylemişti.

Aşı üretim sürecinde bilim insanları üç aşamada çalışıyor.

İlk aşamada aşının güvenli olup olmadığı araştırılırken, yan etkileri olmaması durumunda ikinci faza geçiliyor. İkinci fazda aşı insanlar üzerinde deneniyor.

Üçüncü fazda ise binlerce denek üzerinde çalışmalar sürüyor. Üçüncü fazda da aşının etkili ve güvenli olduğu kanıtlanırsa aşıya onay veriliyor.

Dolayısıyla Türkiye’de aşı denemeleri uluslararası kamuoyu için de büyük bir öneme sahip.

Zira Türkiye’nin de dahil olduğu ülkelerde yapılan çalışmalarda pozitif sonuç çıkması durumunda corona virüsü aşısı için çok büyük bir eşikten geçilmiş olacak.

Anahtar Kelimeler:

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