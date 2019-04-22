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Türkiye'de ilk ve tek olan Hemşirelik Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Düzce Üniversitesi bünyesinde kuruldu
Düzce Üniversitesi (DÜ) bünyesinde Hemşirelik Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı kuruldu.
Türkiye'de ilk ve tek olan Hemşirelik Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Düzce Üniversitesi bünyesinde kuruldu
22 Nisan 2019 - AA
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Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de "ilk ve tek" olan Hemşirelik Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı'nın DÜ bünyesinde kurulduğu belirtildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Şerife Yılmaz Gören, hemşireliğin, insan gereksinimlerinden doğmuş, başlangıcı insanın varoluşuna kadar uzanan bir meslek olduğunu kaydetti. 

Türkiye'de, kurulan ana bilim dalına oldukça ihtiyaç duyulduğunu aktaran Gören, "Bu eksikliğin giderilmesi konusunda üniversitemiz önemli bir adım atmıştır. Kurulan ana bilim dalı, hemşirelik adına bir prestij ve sağlık camiası adına önemli bir kazanımdır. Ayrıca öğrencilerin hemşireliğin tarihsel gelişimini kavramasını, mesleğin toplumsal ve statü özelliklerini, hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikler, etik kavramlar, hasta hakları konusunda bilgi edinmesini, her geçen gün teknolojik gelişmelere paralel ortaya çıkan değer sorunlarının farkında olmasını ve etik karar verebilme becerisini kazanmasını sağlayacağı öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

hemsirelik tarihi duzce universitesi serife yilmaz

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