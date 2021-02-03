Türkiye'de immün plazma tedavisinin uygulandığı ilk merkez bin hastaya şifa oldu

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisinde immün plazma naklinin ilk uygulandığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, hastalığı yenen kişilerden alınan plazmalarla bin hastaya şifa oldu.

Dünyada Çin'den sonra immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı merkezlerin başında gelen İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, COVID-19 hastalarının umudu olmaya devam ediyor.

Türkiye'deki ilk immün plazma naklini 5 Nisan 2020'de gerçekleştiren merkezde şu ana kadar 100 hastaya plazma nakledilirken, toplanan 900 ünite de başka illerdeki hastalara şifa oldu.

Merkezin Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine 100 yıldır kullanılan bir tedavi olması nedeniyle "aşının atası" diye nitelendirdiği immün plazmayı, COVID-19 ile mücadelede de kullandıklarını anlattı.

Merkezlerinin yıllık 5 bin plazma aferez ve plazma işlemi yapımıyla Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük aferez merkezi olduğunu belirten Erkurt, burada ayrıca yılda yaklaşık 20 bin kan nakli, 10 bin trombosit, 35 bin donmuş plazma toplama işlemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İmmün plazma nakli sürüyor

COVID-19'dan iyileşen hastalardan alınan kandaki plazmaların başka hastalara verilmesiyle antikorların hastayı tedavi ettiğini, virüsü etkisiz hale getirdiğini dile getiren Erkurt, aktif vaka sayısının azalmasıyla birlikte plazma kullanımının azalmaya başladığını ancak devam ettiğini ifade etti.

Hastalığın erken döneminde kullanılan yüksek antikor titreleri ile konvelasan plazmaların hastalarda etkili ve faydalı bir tedavi olarak görüldüğünün bilimsel olarak kanıtlandığını belirten Erkurt, şöyle konuştu:

"Bundan sonra da koronavirüs gibi viral enfeksiyonlarda, iyileşmiş hastaların plazmaları aşı bulununcaya kadar hastaların tedavisinde erken dönemde kullanılabilecektir, bunu öğrenmiş olduk. Biz halen bağışçılar olursa immün plazma toplamaya devam ediyoruz. Aşılar kullanıma girdi, inşallah da tüm insanlarımıza ulaşacak ve toplumun yüzde 60-70'i aşılandıktan sonra artık bu salgın ortadan kalkacak. Tabii ki bu arada hastalar azalmakla beraber devam edecek. Onların tedavisinde yine erken dönemde yüksek titreli antikorlu plazmalar kullanılmaya devam edecek."

Sıfırın altında 80 derecede 5 yıl saklanıyor

Türk Kızılay öncülüğünde immün plazma toplanmaya devam edildiğini kaydeden Prof. Dr. Erkurt, Malatya'da yaklaşık 100 hastaya immün plazma naklettiklerini, İstanbul, Ankara, Adana ve çevre illere de 900 ünite gönderdiklerini söyledi.

İmmün plazmaları sıfırın altında 80 derecede dolaplarda sakladıklarını ve bunların 5 yıl korunabildiğini aktaran Erkurt, şu değerlendirmeyi yaptı:

"5 yıl içerisinde herhangi bir zamanda bu plazmaları çıkarıp kullanabiliriz. Toplama ve depolamada hiçbir sıkıntımız yok. Bundan sonra ortaya çıkabilecek başka bir viral enfeksiyon veya koronavirüsün başka bir tipinde de bu immün plazmalar erken dönemde ve yüksek antikorlu olarak kullanılabilir."

Prof. Dr. Erkurt, COVID-19'u atlatmış hastaların immün plazma bağışı konusunda duyarlı olması çağrısında bulundu.