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'Türkiye'de kalp hastalıklarında ölüm oranı yüzde 42'
Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Güven, "Kalp hastalıkları bulaşıcı olmayan hastalıklar sınıfında, ölüm oranı en fazla hastalıklardandır. Dünyada yüzde 41 oranında ölüm oranı var ama bu Türkiye'de yüzde 42 oranında." dedi
'Türkiye'de kalp hastalıklarında ölüm oranı yüzde 42'
04 Nisan 2019 - AA
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Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, "Kalp hastalıkları bulaşıcı olmayan hastalıklar sınıfında, ölüm oranı en fazla hastalıklardandır. Dünyada yüzde 41 oranında ölüm oranı var ama bu Türkiye'de yüzde 42 oranında. Amacımız bunu daha aşağıya çekmek." dedi.

Türk Kalp Vakfınca, 8-15 Nisan Kalp Haftası dolayısıyla "Benim Kalbim, Senin Kalbin, Hepimizin Kalbi" sloganıyla Taksim'de bir otelde basın toplantısı ve "İyi Kalpli Ol" ödül töreni düzenlendi.

Burada konuşan Güven, vakıf olarak, kalp damar hastalıklarını önlemeyi, risk faktörlerini kontrol altına almak için uygulanan en etkili mücadele yöntemlerinden biri olan halkı bilinçlendirmeyi ve motive etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kalp Haftası boyunca, okullarda eğitim programları ve seminer vereceklerini, halkın katılacağı sportif etkinlikler ve bilinçlendirme konferansları düzenleyeceklerini aktaran Güven, "Tedavi edilebilir ve önlenebilir olan kalp damar hastalıkları konusunda farkındalık yaratmak için vakfımız sürekli yeni çalışmalar ve girişimlerde bulunmaktadır." diye konuştu.

Vakfın, Avrupa Birliği'nin "Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplu Diyaloğu - Hibe Programı" kapsamındaki "Türk-İtalyan Kalp Sağlığı Network" projesi için destek almaya hak kazandığını belirten Güven, projeyle Batman'daki 6-14 yaş grubu çocukların ailelerinin, çocuk kalp sağlığı konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Güven, kalp hastalığına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kalp hastalıkları bulaşıcı olmayan hastalıklar sınıfında, ölüm oranı en fazla hastalıklardandır. Dünyada yüzde 41 oranında ölüm oranı var ama bu Türkiye'de yüzde 42 oranında. Amacımız bunu daha aşağıya çekmek. Bunun için aslında doktor olan kendimiziz. Yani sigarayı bırakmalıyız. Şeker, yağ, tuz, un ve alkolden uzaklaşmalıyız. Kan değerlerimizi ve şeker, tansiyon, kolestrol gibi testlerimizi yaptırmalıyız. Her şeyden önemlisi spor yapmalıyız ve spor muhakkak doktor kontrolünde olmalıdır."

Programa, Türk Kalp Vakfı Onursal Başkanı Arabulucu Avukat Çetin Yıldırımakın, Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayriye Midillioğlu, Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ayaz, Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet ve Danışma Kurulu Üyesi Dr. Oktay Duran, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu ve Türk Kalp Vakfı Kardiyoloğu Doç. Dr. Emrah Binak katıldı.

"İyi Kalpli Ol" ödülleri
Toplantıda, vakfın geleneksel hale getirdiği ve halkın içinden seçilen özel insanlara verilen "İyi Kalpli Ol" ödülleri sahiplerini buldu.

Törende, şehit polis Emre Bağcı'nın vefatından sonra kalbinin yeni evlenecek bir gence bağışlanması nedeniyle babası Ahmet Bağcı'ya, Almanya'dan Zonguldak'a yerleşen ve evini kütüphaneye çevirerek çocukların eğitimine katkı sağlayan 71 yaşındaki Cevat Kenanoğlu'na ve durakta bekleyen engelli bir çocuk için güzergahını değiştirerek, gideceği yere kadar götüren otobüs şoförü Yakup Sağlam'a ödül verildi.

Anahtar Kelimeler:

turk kalp vakfi iyi kalpli ol kenan guven

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