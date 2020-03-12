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Türkiye'de Koronavirüs önlemleri artıyor!
Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından tüm yurtta alınan önlemler artarak devam ediyor.
Türkiye'de Koronavirüs önlemleri artıyor!
12 Mart 2020 - İHA - DHA
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AK PARTİ'DEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

AK Parti'de, grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararlaştırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti TBMM Grubu, Türkiye'de 1 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından bazı tedbirler aldı. Bu kapsamda TBMM kampüsüne ve grup toplantılarına, yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararı verildi.

Grup toplantılarının sonunda fotoğraf çekimi yapılmaması ve TBMM Üyeler Lokantası'na milletvekili beraberinde ziyaretçi getirilmemesi kararlaştırıldı.

Milletvekillerinden, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

CHP KURULTAYINA KORONAVİRÜS ENGELİ 

CHP'nin 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapacağı büyük kurultaya erteleme gelebilir
CHP'de, il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasıyla gözler 28-29 Mart'ta yapılacak 37. Olağan Kurultay'a çevrildi.

Hazırlıklarda sona gelinmesine rağmen son zamanlarda dünyada hızla yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını, CHP yönetimini düşündürmeye başladı.

PARTİ MECLİSİ'NDE GÖRÜŞÜLECEK

Şu an için erteleme kararı askıda olsa da, gelişmelere göre kongre öncesi son kez yapılacak olan Parti Meclisi'nde bu konu görüşülecek.
Salgın nedeniyle başta Avrupa olmak üzere birçok kongre ve toplantıların iptal edilmesi, CHP yönetiminden erteleme kararı çıkmasına neden olabileceği belirtildi.

KURULTAY 28-29 MART'TA

CHP'de 28 Mart'ta genel başkanlık seçimi, kurultayın ikinci günü olan 29 Mart'ta ise Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Kurultayda, 60 PM ve 15 YDK üyesi belirlenecek.

TSK'DA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ  

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan tedbirleri aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu konuda ciddi tedbirler aldıklarını ifade eden Akar, "Karargah ve birliklerimizde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca, TSK'da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk. Milletimizin teveccüh gösterdiği yemin töreni, mezuniyet gibi törenlere önümüzdeki dönemde bir süre ziyaretçi kabul edemeyeceğiz. Bu hususta evlatlarımızdan ve kıymetli ailelerinden anlayış bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus onlem ak parti chp tsk

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