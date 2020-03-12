Türkiye'de Koronavirüs önlemleri artıyor! CANLI GÜNCELLEME

AK PARTİ'DEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

AK Parti'de, grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararlaştırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti TBMM Grubu, Türkiye'de 1 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından bazı tedbirler aldı. Bu kapsamda TBMM kampüsüne ve grup toplantılarına, yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararı verildi.

Grup toplantılarının sonunda fotoğraf çekimi yapılmaması ve TBMM Üyeler Lokantası'na milletvekili beraberinde ziyaretçi getirilmemesi kararlaştırıldı.

Milletvekillerinden, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

CHP KURULTAYINA KORONAVİRÜS ENGELİ

CHP'nin 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapacağı büyük kurultaya erteleme gelebilir

CHP'de, il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasıyla gözler 28-29 Mart'ta yapılacak 37. Olağan Kurultay'a çevrildi.

Hazırlıklarda sona gelinmesine rağmen son zamanlarda dünyada hızla yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını, CHP yönetimini düşündürmeye başladı.

PARTİ MECLİSİ'NDE GÖRÜŞÜLECEK

Şu an için erteleme kararı askıda olsa da, gelişmelere göre kongre öncesi son kez yapılacak olan Parti Meclisi'nde bu konu görüşülecek.

Salgın nedeniyle başta Avrupa olmak üzere birçok kongre ve toplantıların iptal edilmesi, CHP yönetiminden erteleme kararı çıkmasına neden olabileceği belirtildi.

KURULTAY 28-29 MART'TA

CHP'de 28 Mart'ta genel başkanlık seçimi, kurultayın ikinci günü olan 29 Mart'ta ise Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Kurultayda, 60 PM ve 15 YDK üyesi belirlenecek.

TSK'DA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan tedbirleri aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu konuda ciddi tedbirler aldıklarını ifade eden Akar, "Karargah ve birliklerimizde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca, TSK'da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk. Milletimizin teveccüh gösterdiği yemin töreni, mezuniyet gibi törenlere önümüzdeki dönemde bir süre ziyaretçi kabul edemeyeceğiz. Bu hususta evlatlarımızdan ve kıymetli ailelerinden anlayış bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA ETKİNLİKLER İPTAL!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. İmamoğlu, Nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı.

OKULLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Corona Virüse karşı okullarda dezenfektasyon çalışmaları yapılıyor. Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri ilçedeki okullarda çalışmalar yapıyor. Üsküdar İcadiye İlkokulu’nda bu sabah çalışmalarını sürdüren ekipler, okulu karış karış dezenfekte etti.

Özel kıyafetli ekipler, hazırlanan solüsyonlarla sınıflar, tuvaletler, öğretmen odaları, koridorlar ve okul bahçesi dahil öğrencilerin temas halinde olduğu her noktayı detaylı bir şekilde temizliyor.

Ataşehir'de yeni korona virüsüne karşı önlem amacıyla ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Ataşehir Belediye ekipleri tarafından cami, park ve okular dezenfekte edilip, ilaçlandı.

Tüm dünyada etkisi gösteren yeni korona virüsü salgınının Türkiye’de de görülmesinin ardından Ataşehir Belediyesi önlemlerini artırdı. Ataşehir Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulanan cami, park ve okullarda dezenfekte çalışması başlattı. Camiler, okullar ve parklar dezenfekte edilip ilaçlandı. Belediye yetkilileri çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

Çalışmalar sırasında özellikle tuvaletlerin, tırabzan ve okul bahçesindeki oyun alanlarıyla bankların dezenfektasyonuna ayrıca önem veriliyor.

