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Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Bakan Koca: Aynı aileden 3 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu
Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
13 Mart 2020 18:38 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar;

'Sabah erken saatlerde kamuoyu ile ikinci vakayı paylaştık. 10 Mart itibari ile olayın Türkiye'deki seyri diğer ülkelere göre avantajlı konumunda. Tedirgin olmamalıyız. DSÖ benzer bir tabloyu yaklaşık 20 yıl önce de ilan etmişti. Dün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir toplantı yaptık. Katılımcı sayısı 40'ın üzerindeydi. İleriye dönük pek çok tedbir konuşuldu.

Yeni aldığımız tedbirler ise, hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiyoruz. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi alınmayacak. Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izin alabilecek. Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda ALO 184'ü arayabileceği, corona enfeksiyonuna dair bir hat kurmaya başladık. İlk, orta ve liselerin 16 Mart'tan itibaren tatil edildi, ara tatil öne çekildi. Üniversitelerin ise 3 haftalık bir arası var. Ayrıca dün bir genelge ile kamu görevlilerinin yurt dışı seyahatlerini kısıtlayan bir açıklama oldu. Yurt dışından dönen 14 gün kuralının olduğunu biliyorsunuz. Bugün yayınlanan 14 gün izinli sayılacak karar çıktı. Sağlık kurumlarına gitmelerine gerek kalmayacak.

Anahtar Kelimeler:

vaka sayisi koronavirus

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