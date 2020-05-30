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Türkiye'de Kovid-19 salgın döneminde teşhis amaçlı yaklaşık 700 bin BT çekildi
Türk Toraks Radyolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Savaş:- "Kovid-19 salgınında çekilen yüksek sayıda akciğer tomografileri bir anlamda 'akciğer taraması' olarak da görülebilir"
Türkiye'de Kovid-19 salgın döneminde teşhis amaçlı yaklaşık 700 bin BT çekildi
30 Mayıs 2020 23:36 -
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Türkiye'de Kovid-19 salgın döneminde teşhis aşamasında yaklaşık 700 bin Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekildi.

Siemens açıklamasına göre, Kovid-19 salgının Türkiye'de etkisini göstermesinden sonra, teşhis aşamasında en çok kullanılan sağlık ekipmanlarının başında Bilgisayarlı Tomografi geldi.

Beyin, kalp-damar, kas-iskelet, akciğerler gibi organların ve organ sistemlerinin görüntülenmesinde sıklıkla BT sistemleri bir tanı aracı olarak kullanılıyor. Siemens Healthineers tarafından da üretilen yeni nesil BT sistemleri, Kovid-19 salgınında hastalığın akciğer bulgularının tespitinde, takibinde ve tedavinin planlanmasında yoğun olarak kullanılıyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Toraks Radyolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Savaş, BT'lerin etkin olarak kullanıldığını ifade ederek, "Salgın döneminde çekilen akciğer BT tetkik adedi net olarak bilinmemekle beraber bu sayının 600-700 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Kovid-19 salgınında çekilen yüksek sayıda akciğer tomografileri bir anlamda 'akciğer taraması' olarak da görülebilir." bilgilerini verdi.

Sorularla Kovid 19 Radyolojisi: Tanıda, hasta takibinde ve tedavide  BT ve akciğer grafisinin rolü ne oldu?

- Radyasyon riski azaltıldı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Şükrü Mehmet Ertürk, yeni nesil teknolojilerde radyasyon miktarının minimum düzeyde olduğunu belirterek, "Bu konuda çalışmalar bulunuyor ve önemli mesafeler de kat edildi. Örneğin maruz kalınan dozu önemli derecede azaltan kalay filtre sistemi bulunuyor. Bu sistem sayesinde Kovid-19 pnömonisi ya da akciğer kanseri şüphesi ile akciğer tomografisine ihtiyaç duyulan hastalarda radyasyon dozunun neredeyse bir akciğer röntgeni seviyesine kadar indirilebildi. Ayrıca raporların etkinokunmasını sağlayan yapay zeka uygulamaları da hastaya verilecek ilacın en aza indirilmesini sağlayarak bu anlamda riski azaltmaya yarıyor." ifadelerini kullandı.

- Hastaya 3-6 defa BT çekimi yapılıyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, Kovid-19 teşhisi ile en az bir BT çekimi ve ardından yürütülen tedavinin takibinde bir hastaya yaklaşık 3 ila 6 kez BT çekimi yapılabiliyor.

Bu çekimler de hastalara verilen radyasyon dozunda belli soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

OECD'nin 2017 senesinde yayınlanan verisine göre Türkiye'de her 1000 kişi için 207 adet BT tetkiki yapılıyor. Bu sayı Amerika'da her 1000 kişi için 271 olarak gerçekleşirken bu oranların Covid-19 pandemisi sürecinde daha da arttığı düşünülüyor.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 bilgisayarli tomografi prof dr recep savas

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