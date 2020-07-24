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Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı
Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu. 1151 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı.
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı
24 Temmuz 2020 08:34 - AA
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Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315, can kaybı 5 bin 563 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 343 test yapıldı, 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1151 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 446 bin 374, vaka sayısı 223 bin 315, vefat sayısı 5 bin 563 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1251, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı ise 206 bin 365 oldu.

"İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla" 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne Kovid-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller; Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 vaka sayisi can kaybi koronavirus tablosu fahrettin koca

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