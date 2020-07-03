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Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 176 bin 965'i iyileşti
Türkiye'de son 24 saatte, 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 1543 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 176 bin 965 oldu.
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 176 bin 965'i iyileşti
03 Temmuz 2020 10:49 - AA
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Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 49 bin 714 test yapıldı, 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1543 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 483 bin 677, vaka sayısı 202 bin 284, vefat sayısı 5 bin 167 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1067, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 372, toplam iyileşen hasta sayısı ise 176 bin 965 oldu.

"Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı." ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 vaka sayisi koronavirus tablosu

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