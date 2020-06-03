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Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 129 bin 921'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 165 bin 555, can kaybı 4 bin 585 oldu.
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 129 bin 921'e yükseldi
03 Haziran 2020 09:22 - AA
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 786 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 22 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 165 bin 555 ve can kaybının 4 bin 585 olduğunu, 974 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 129 bin 921'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 32 bin 325 test yapıldı, 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 974 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44, vaka sayısı 165 bin 555, vefat sayısı 4 bin 585 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 633, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 271, iyileşen hasta sayısı 129 bin 921 oldu.

"Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."

Anahtar Kelimeler:

koronavirus tablosu

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