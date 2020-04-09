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Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 1846'ya ulaştı
Türkiye'de son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 87 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 38 bin 226'ya, can kaybının 812'ye, iyileşen hasta sayısının 1846'ya ulaştığı açıklandı.
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 1846'ya ulaştı
09 Nisan 2020 09:19 - AA
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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 900 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 87 hasta vefat etti, 264 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 247 bin 768, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam vefat sayısı 812, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1492, toplam entübe hasta sayısı 995, toplam iyileşen hasta sayısı 1846 oldu.

"Başarımız izolasyona bağlı" 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastalardan 264'ünün daha iyileştiğine işaret ederek, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım."

Anahtar Kelimeler:

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