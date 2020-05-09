Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 89 bin 480'e ulaştı
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 84 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 89 bin 480 oldu.
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 89 bin 480'e ulaştı
09 Mayıs 2020 22:33 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739, iyileşen hasta sayısı 89 480 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 605 test yapıldı, 1546 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 50 kişi hayatını kaybetti. 

Toplam test sayısı 1 milyon 334 bin 411, vaka sayısı 137 bin 115 ve vefat sayısı 3 bin 739 oldu.

Anahtar Kelimeler:

turkiye gunluk koronavirus tablosu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.