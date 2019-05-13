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Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayısı 26 bini geçti
Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayısı 26 bini geçti ancak bağışlar hala yetersiz. Hastalar, böbrek, kalp ya da karaciğer nakliyle hayata yeniden tutunacağı günü bekliyor
Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayısı 26 bini geçti
13 Mayıs 2019 - TRT Haber
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Onların yaşları, hastalıkları farklı olabilir ama beklentileri aynı. Yıllardır umutla organ bekliyorlar. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 26 binden fazla hasta, organ nakli için sıra bekliyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre; listenin başında 22 bin 178 kişiyle böbrek hastaları var. Onu karaciğer ve kalp hastaları izliyor. Türkiye'de organ nakillerinin yüzde 78'i canlı vericiden, yüzde 22'si ise kadavradan yapılıyor. 

'Organ bağışında 'varsayılmış rıza' yılda 2600 kişinin hayatını kurtarabilir' 

"Türkiye organ bağışında son sıralarda"

Türkiye'de 473 bin kişi organ bağışında bulunmak için form doldurdu. Sayı çok gibi görünse de yeterli değil. Genel Cerrah Prof. Dr. Aydın Dalgıç, Türkiye'nin organ bağışı konusunda gelişmiş ülkelere kıyasla son sıralarda olduğunu söylüyor. 

Karaciğer ve böbrek nakli canlı vericiden olabiliyor, diğer nakiller ise kadavradan yapılıyor. Umut listesine sürekli yeni hastalar ekleniyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre bu rakam 26 bini geçmiş durumda. 

Nakil için 7/24 görevdeler

Ekipler ise, her an görev hazır. Yeter ki, bir bağış haberi gelsin. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Fadime Yaşar, "365 gün 24 saat icapçıyız. Organ çıktığı an hızla gidip hastamıza organı naklediyoruz. Organ nakillerinde hızlı olmanız gerekiyor. Kalpte çok hızlı olmalıyız. Karaciğerde biraz daha zaman var, böbrekte biraz daha fazla zamanımız var." dedi. 

Ankara Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli yapıldı 

"Dini yönden sakıncası yok"

Organ bağışında dini açıdan kaygıları olanlara ise din görevlilerinin yanıtı net.

Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Kurulu'nun fetvasına göre, beyin ölümü gerçekleşen kişinin kendi iradesi ya da öldükten sonra yakınlarının iradesi şartıyla caiz olduğunu belirtti. 

Almanya'da varsayılmış rıza ile organ bağışı dönemi planlanıyor 

Bağış hayat kurtarıyor

Organ nakli yapılamadığı için birçok kişi hayata veda ediyor. Karaciğer hastası ev kadını Zerrin Saraçoğlu ise, şanslı. 2 yıl bekledikten sonra hiç tanımadığı bir bağışçı, ona umut oldu.

Havva Avcı ise o kadar şanslı değil, tam 10 yıldır böbrek nakli bekliyor. 

Organ bağışının artmasının yanısıra, izin konusunda cenaze sahipleri ya da beyin ölümü teşhisi konulan hasta yakınlarının duyarlılığı da önemli.

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