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Türkiye'de sünnet hakkındaki en kapsamlı bilimsel içerik yayımlandı
Sünnet hakkında dünyada ilk defa bir Müslüman ülkenin devlet kurumu hakkında bilimsel bir rapor yayımladı. Bu rapor ayrıca Türkiye`de sünnet hakkında şu ana kadar yayımlanmış en kapsamlı bilimsel içerik
Türkiye'de sünnet hakkındaki en kapsamlı bilimsel içerik yayımlandı
28 Mart 2019 -
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Sağlık Bakanlığı, tek kullanımlık sünnet aletlerinin sağlık teknolojisini değerlendirdiği bir analiz raporu yayımladı. CarthaGenetics ve Türkiye Klinikleri tarafından üstlenilen, Sağlık Ekonomisi Politikası Derneği Başkanı  Dr. Güvenç Koçkaya tarafından koordine edilen değerlendirme analizi raporunda sünnet aletleri sağlık açısından uygunluk ve teknolojik uyumluluk gibi pek çok başlık altında değerlendirildi.


Sağlık Ekonomisi Politikası Derneği Başkanı  Dr. Güvenç Koçkaya analiz raporuna ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sünnet uygulaması insanlık tarihi boyunca var olmuş ve olmaya devam edecek, sağlık açısından oldukça önemli faydaları olan kültürel ve dinsel bir uygulamadır. Sünnet uygulaması yıllar içinde değişmiş ve günümüzde tek kullanımlık tıbbi malzemeler ile yapılması gündeme gelmiştir. Gerek kullanım kolaylığı gerek maliyeti gerekse klinik sonuçları açısından uygulayıcılar, tek kullanımlık sünnet aletlerini günlük uygulamalarına sıklıkla eklemeye başlamışlardır. Rapora göre tek kullanımlık sünnet aletlerinin genel olarak geliştirilmesi gereken yönlerinin olduğu gözlenmektedir.

Dünyada bir çok farklı marka olduğu gibi Türkiye`de de 3 farklı patentli ürün olduğu bilinmektedir. Bu ürünler sıklıkla Türkiye`de kullanılmakta olup, bir miktar ihracat ile satışı da mevcuttur. Ancak Türkiye merkezli firmaların ürünleri gerçek potansiyelini yeterince sergileyememektedirler.

Yapılan analizlere göre tek kullanımlık sünnet el aletlerinin Afrika pazarının 2-3 milyar $ olabileceği tahmin edilmektedir. Bu pazarda Türkiye markalarının yer almasının özellikle sağlık alanında ithalat/ihracat dengesine olumlu etki yapacağı aşikârdır. Bu bağlamda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bu firmaların ürünlerinin, Afrika pazarı başta olmak üzere, sünnet işleminin sıklıkla uygulandığı ülkelere ihracatının yapılabilmesi için gerekli destek ve teşviklerin uygulanması gerekmektedir. Özellikle klinik araştırma açısından bu ürünlerin desteklenerek klinik etkililik ve güvenirliliğinin kanıtlanması gereklidir. “

Sağlık Ekonomisi Politikası Derneği Başkanı  Dr. Güvenç Koçkaya son olarak; '' Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen edilen raporun editörlüğünü Aydın Yağmurlu, Jülide Yıldırım ve Nesrin Çilingiroğlu, yazarlığını Haluk Öztürk, Selçuk Şen, Gülpembe Ergin, İlhan İlkılıç, Hayriye Erbaş ve Özge Özmen Korkut’ yapmıştır '' dedi.

Anahtar Kelimeler:

sunnet saglik bakanligi turkiye klinikleri saglik ekonomisi politikasi dernegi guvenc kockaya

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