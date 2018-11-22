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"Türkiye'de, tıbbi cihaz ve ilaç üretiminde yerlileşme oranı artıyor"
Savunma ve enerji sektörlerinde olduğu gibi tıp alanında da yurt dışına bağımlılığı azaltmak isteyen Türkiye'de, tıbbi cihaz ve ilaç üretiminde yerlileşme oranı artıyor
22 Kasım 2018 - TRT Haber
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Aşı, ilaç, ultrason, tomografi, MR... Bu kalemlerdeki yerli üretim, Türkiye'nin kendi silahlarını üretmesi kadar önemli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunları Türkiye yapar

Türkiye, ilaç ve tıbbi cihaz için yılda 45 milyar lira harcıyor. Bunun yarıdan fazlası ithalata gidiyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu alanda kendi teknolojisini geliştirebileceğini vurguladı.

"Hastalıkların teşhisinden tedavisine, ilaçların moleküler düzeyde keşfinden klinik çalışmalarına ve üretimine, tıbbi zihazların geliştirilmesinden imalatına her alanda bunu başarmalıyız. Artık istiyoruz ki tomografimizi üretelim, ultrasonografiyi, MR'ımızı biz üretelim. Bunları Türkiye yapar, bu beyin gücüne sahibiz."

Yerli ve milli cihaz kullanımıyla bütçeye 6 milyar liralık katkı 

Savunma ve enerji sektörlerinde olduğu gibi Türkiye'nin cari açığını azaltmak için tıp alanıda da millileşme çalışmaları hız kazandı.

Maliyeti yüksek tıbbi cihazların Türkiye'de üretimi hayati önem taşıyor. Aslında çok sayıda ürün Türkiye'de üretiliyor ancak yüzde 85'i ithal ediliyor. Yerli ve milli tıbbi cihaz kullanımıyla 10 yılda bütçeye 6 milyar liralık katkı sağlanacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, önümüzdeki dönemde somut adımlar atacaklarının mesajını vererek, şu ifadeleri kullandı: 

"Özellikle biz ileri teknoloji yelken açmak istiyoruz burada kendi MR, tomografi, ultrason gibi cihazları üreten bir ülke konumuna gelme arzusundayız. Bu alanda da bir proje hazırlandı teklifleri alma aşamasındayız, bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda bu konuda ciddi somut adımlar atacağız."

609 ilaç yerelleştirildi

Yerli ilaçla ilgili çalışmalarda da mesafe katedildi. Kutu bazında yüzde 75 olan imal ilaç oranı yüzde 80'e çıkarıldı. Bugüne kadar maliyeti yaklaşık 3 milyar lira olan 609 ilaç yerelleştirildi.

Gürsöz, bu verilerle cari açığın azaldığını belirterek, "Hem cari açığımız azalmaya başladı ilaç alanında hem de kapasite kullanım oranımız yüzde 65'ten yüzde 75'lere geldi" dedi.

İlk yerli kanser ilacı

Bu çabalar ilk yerli kanser ilacının üretimini de beraberinde getirdi. Baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde kullanılan bir ilacın biyobenzeri TÜBİTAK tarafından geliştirildi.

Türkiye'de her yıl 8 bin çeşit ilaç üretiliyor. İlaçların toplam maliyeti 25 milyar dolar. Bu harcamaların azaltılması için de AR-GE çalışmaları devam ediyor. Özellikle patentli yerli ve milli ikaçların üretimi üzerinde duruluyor. 

Türkiye, biyoteknolojik ilaçların tamamını ithal ediyor. Biyobenzeri üretilen referans ilacın kilogram değeri 1 milyon dolar.

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Aşıda yerelleşme çalışmaları

Türkiye'de 2016 yılına kadar aşıların yüzde yüzü ithal ediliyordu.

"Hepatit-A Aşısı Yerelleştirme Projesi" ile başlayan millileşme çalışmalarında önemli adımlar atıldı.

Proje sonunda kamu maliyesine 860 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:

asi ultrason tibbi cihaz hepatit-a

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