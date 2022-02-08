Türkiye’deki doktor göçü The New York Times'a haber oldu! 'Profesörlerimiz gibi olmak istemiyorum'

MEDİMAGAZİN - The New York Times'da yayımlanan ve Carlotta Gall tarafından kaleme alınan haberde Türkiye'de son aylarda hekimlerin yaşadığı problemlere, şiddet olaylarına, muayene sürelerine, olumsuz çalışma şartlarına ve maddi sorunlara yer verildi.

Bir asistan hekimin nöbet çıkışı trafik kazasında hayatını kaybetmesi, hamile bir hemşirenin darp edilmesi ve bir hekimin bıçaklı saldırıya uğraması gibi olayların tetikleyici olduğu belirtilirken son dönemde doktorların maaşının asgari ücret düzeyine yaklaşmasının ise bardağı taşıran son damla olduğu ve bu durum karşısında doktorların yurt dışına daha iyi fırsatlar aramaya gittikleri ifade edildi.

Haberde Türk Tabipleri Birliği'nin hekim göçlerine ilişkin verilerine yer verildi. Buna göre, geçen yıl bin 400'den fazla ve son on yılda 4 binden fazla doktor görevlerinden ayrıldı.

Aralık ayında gündeme getirilen düzenlemeye de atıfta bulunulan haberde, Bakan Koca'nın “Unutmayın, bizim hekimlerimiz en iyi yetişmiş hekimlerdir ve en zengin ülkelerin gözü onlarda” ifadeleri hatırlatılarak, Türkiye'nin beyin göçü sorununu kabul edildiği ancak pratikte bir çözüm getirilmediği ifade edildi.

Haberde ayrıca yurt dışına giden ve burada hekimlik yapmaya devam eden doktorların görüşlerine de yer verildi.

Bu hekimlerden birisi “İstediğimiz lüks bir yaşam değil, hak ettiğimiz normal hayatı istiyoruz." derken bir başkası ise “Profesörlerimizi gördüğümde, onların durumunda olmak istemiyorum çünkü 40 yıllık bir profesörlükten sonra gerçekten düşük maaş alıyorlar.” dedi.