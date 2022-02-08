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Türkiye’deki doktor göçü The New York Times'a haber oldu! 'Profesörlerimiz gibi olmak istemiyorum'
Türkiye'den yurt dışına yaşanan hekim göçleri Amerika'nın önde gelen gazetesi The New York Times'a haber oldu. Haberde, hekimlerin Türkiye'den göç etmesinin nedenleri "Türkiye’de doktorlar ülkeden ayrılıyor" başlığıyla verildi.
Türkiye’deki doktor göçü The New York Times'a haber oldu! 'Profesörlerimiz gibi olmak istemiyorum'
08 Şubat 2022 10:09 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - The New York Times'da yayımlanan ve Carlotta Gall tarafından kaleme alınan haberde Türkiye'de son aylarda hekimlerin yaşadığı problemlere, şiddet olaylarına, muayene sürelerine, olumsuz çalışma şartlarına ve maddi sorunlara yer verildi.

Bir asistan hekimin nöbet çıkışı trafik kazasında hayatını kaybetmesi, hamile bir hemşirenin darp edilmesi ve bir hekimin bıçaklı saldırıya uğraması gibi olayların tetikleyici olduğu belirtilirken son dönemde doktorların maaşının asgari ücret düzeyine yaklaşmasının ise bardağı taşıran son damla olduğu ve bu durum karşısında doktorların yurt dışına daha iyi fırsatlar aramaya gittikleri ifade edildi.

Haberde Türk Tabipleri Birliği'nin hekim göçlerine ilişkin verilerine yer verildi. Buna göre, geçen yıl bin 400'den fazla  ve son on yılda 4 binden fazla doktor görevlerinden ayrıldı.

Aralık ayında gündeme getirilen düzenlemeye de atıfta bulunulan haberde, Bakan Koca'nın “Unutmayın, bizim hekimlerimiz en iyi yetişmiş hekimlerdir ve en zengin ülkelerin gözü onlarda” ifadeleri hatırlatılarak, Türkiye'nin beyin göçü sorununu kabul edildiği ancak pratikte bir çözüm getirilmediği ifade edildi.

Haberde ayrıca yurt dışına giden ve burada hekimlik yapmaya devam eden doktorların  görüşlerine de yer verildi.

Bu hekimlerden birisi  “İstediğimiz lüks bir yaşam değil, hak ettiğimiz normal hayatı istiyoruz." derken bir başkası ise “Profesörlerimizi gördüğümde, onların durumunda olmak istemiyorum çünkü 40 yıllık bir profesörlükten sonra gerçekten düşük maaş alıyorlar.” dedi.

Anahtar Kelimeler:

the new york times doktor gocleri yurt disi doktor hekim

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People
16
1) ÖZCANT (CERRAH)
08.02.2022 18:44:02
Aralık ayında yapılan hekimleri kapsayan iyileştirmeler ile ilgili açıklama yapan Tabipler birliği ama,lakin,fakat diye cümleler kurdu.Hem aktif,hem çalışan hekimler için gayet iyi düzenlemeler vardı ama tabipler birliği Cumhurbaşkanı ve Bakana teşekkür yazısı yazmak yerine kendince muhalefet yaptı.Sen önce bunu bir cebine koy,sonra diğer sorunlarla veya ysp lerin sorunlarıyla ilgilide birşeyler söylersin..Tabipler birliği kobani,hapisanelerdeki açlık grevleri,İstanbul belediye seçimleri vs. işlerle uğraştıkça doktorlardan uzaklaşıyorlar..
People
2
2) kölün (dr )
08.02.2022 16:31:26
avrupa hekim göçü eskiden de vardı ve daha kolaydı.
People
20
3) hasan (dr)
08.02.2022 15:47:43
Şüphesiz ülkemizin ve dünyanın ekonomisi zor bir süreçten geçiyor. Hekimler olarak fedakarlık yapmamız gerekiyor. Her şey kabul. Ancak, milletvekilleri de hakimlerde ve üst düzey bürokratlarda fedakarlık yapmalıdır. Fedakarlığı sadece hekimlere bırakıp, maaş artışlarını hakimlere ve üst düzey bürokratlara uygulamak olmuyor. Başta milletvekillerimiz olmak üzere herkes fedakarlık yapmalıdır. Partiler hazine yardımından vaz geçmeli ve aldıklarını da geri vermeli. Kısacası fedakarlığı bölüşmeliyiz. Hekimler maalesef sahipsiz kaldı. Doğuya gidenler aşiretlerce ve teröristler tarafından tehdit edildi ve oralar onların adamlarına bırakıldı. Nitekim, Van'da olanlar malum. Hekimler olarak bölücü unsurları aramıza almadan hakkımızı aramalıyız aksi halde tüm haklarımız bugüne kadar olduğu gibi kaybedilir. İstanbul da açıklama yapan meslektaşımın dikkatli bir teşekkür açıklaması yapmasını beklerdim. Maalesef eski kötü alışkanlıkları sürüyor. İbretle izliyoruz.
People
65
4) dr (dr)
08.02.2022 15:07:40
Dr. Coşkun önemli sorunlara değinmiş, ama en önemlisini unutmuş :
SA Ğ L I K T A Ş İ D D E T
Rutin hale gelen , vakayı adiyeden Hakaret, tehdit, küfür işitmeden, dayak yemeden, daha da önemlisi hayatımızı kaybetmeden bu mesleği icra edebiliriz ancak !
People
33
5) ŞİFAİ DEMİREL (DOKTOR)
08.02.2022 13:51:33
HANİ DOKTOR İTHAL EDECEKTİK HAMD OLSUN İHRACATA BAŞLADIK
People
12
6) Uzmandr. (Dr)
08.02.2022 13:27:07
BU İSLER İCİN BİLE GEC KALİNDİ...SAGLİK YONETİCİLERİ , DURUMU İDARE ETMEYİN...AZICIK YONETME KABİLİYETİNİZİ KULLANİN..KOLTUK SEVDASİ HEKİMLERİN BU HALE GELMESİNİ SAGLADİ...
People
30
7) Yalçın Özdağ (Hekim)
08.02.2022 12:58:19
Sayın CB ve SB açıklamaları ile duyurulan, Mecliste OYBİRLİĞİYLE kabul edilen ama sonra beklemeye alınan Hekim ve Emekli Hekim maaş zammı derhâl, acilen, hemen uygulamaya konmalıdır. Bu kanamayı belki durdurabilir? Nokta!
People
32
8) UZMAN DOKTOR (UZMAN DOKTOR)
08.02.2022 12:46:11
newyork times da böyle bir yazının çıkması türkiyenin,ve mevcut hükümetin ayıbı.görmeyen,duymayan ve işitmeyen yönetilere duyurulur.
People
19
9) Dr jonjonus (Uzm dr)
08.02.2022 12:33:03
Hiçbir şeyin düzelmeyeceğine emin oldugum gibi daha kötüye gideceğini de eminim.
Hemen bütün meslek grupları bu yozlaşma degersizleştirilmeye maruz kaldı.
İstifa ederek en guzelini yaptım.Önce kendinizi sonra ailenizi ruhsal ve fiziksel olarak koruyacaksınız.Hastalar sonra gelir.
Ülkeden giden ve istifa eden dr lar öyle buyuk kayıplar ki bu toplum bunun faturasını önümüzdeki yıllarda anlayacaktır.
People
29
10) Dr (dr)
08.02.2022 12:21:19
Amerika duydu ancak bizim sâğırlar duymadı. Stop
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