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'Türkiye'deki sağlık ve cerrahi hizmetleri birinci sınıf'
Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Umut Sarpel, "Kansere yakalanan kişilere tavsiyem tedavi konusunda acele etmesinler, farklı tedavi yöntemleri ve cerrahi seçenekleri hakkında araştırmalarını yapsınlar. Kanser bir aciliyet değil tedavi için telaşa kapılmayın." dedi.
'Türkiye'deki sağlık ve cerrahi hizmetleri birinci sınıf'
04 Nisan 2019 - AA
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New York'un en büyük hastanelerinden Mount Sinai'de Cerrahi Onkoloji Uzmanı olarak çalışan Dr. Sarpel, ailesinin Türkiye'den ABD'ye uzanan hayat hikayesi ve kanser çalışmaları hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Doktor olan anne ve babasının Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra ABD'nin Chicago kentine gelerek burada bir hayat kurduklarını belirten Sarpel, eğitimini burada aldığını ardından New York Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesine girdiğini anlattı. 

Cerrahi Onkoloji alanında daha çok batın içi bölgesindeki tümörler konusunda çalıştığını dile getiren Sarpel, mide, pankreas, karaciğer ve kolon kanseri hastalarıyla ilgilendiğini kaydetti. 

"Türkiye'deki sağlık ve cerrahi hizmetleri birinci sınıf"

Sarpel, Türkiye'deki kanser çalışmaları için, "Birçok insan için şaşırtıcı olabilir ama Türkiye'de kanser ve birçok alanda sunulan sağlık ve cerrahi hizmetlerinin birinci sınıf olduğunu düşünüyorum. Araştırma alanlarını çok iyi bilmiyorum ama bunun da en iyi seviyelerde olduğunu görürsem şaşırmam." değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'de kanser konusunda en büyük eksiğin ise insanların kafalarındaki kanser algısı olduğuna işaret eden Sarpel, "Türkiye'de insanlar hala kanser hakkında konuşmuyor. Hala bana kanserin bulaşıcı olup olmadığını soran insanlar var. Ailelerinde kanserli birileri varsa yargılanmaktan korkup bunun söylemiyorlar, bundan utanıyorlar ancak atladıkları nokta şu, kanserin erken teşhisi önemli ve eğer bu konuda konuşulmazsa kanseri teşhis edemeyiz." dedi.

Sarpel, Türklerin mamografi, kolonoskopi ve pap smear gibi testleri yapmaktan hala imtina ettiğini belirterek, "Bu konudaki algı nedeniyle görüntüleme oranlarımız istenilen seviyede değil. İnsanlar hala kanser olmanın kendi suçları olmadığını anlamıyor. Kanser, yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu. Uzun yaşayacak kadar şanslıysanız kanser olma riskiniz de artıyor demektir." diye konuştu. 

"Bir kanseri ne kadar erken teşhis edersek o kadar verimli tedavi uygularız"

Dünyada kansere çözüm bulunması konusunda bazı alanlarda başarı yakalandığına dikkati çeken Sarpel, "Bir kanseri ne kadar erken teşhis edersek o kadar verimli tedavi uygularız. Ne kadar iyi kemoterapi uygulanırsa o kadar başarılı ameliyatlar yapılır." görüşünü paylaştı. 

Sarpel, erken teşhis konusunda kolonoskopi örneğini vererek, "Birçok insan kolonoskopi sürecinin rahatsız edici olması nedeniyle bu yönteme başvurmuyor ancak kolonoskopi yaptırarak sadece kanser teşhisi konmuyor, bu yöntemle ilerde kansere dönüşecek küçük polipler de temizleniyor. Böylece kanserin de önüne geçmiş oluyorsunuz." ifadelerini kullandı. 

Kanser teşhisinin psikolojik olarak ağır bir süreç olduğunu belirten Sarpel, "Kansere yakalanan kişilere tavsiyem tedavi konusunda acele etmesinler, farklı tedavi yöntemleri ve cerrahi seçenekleri hakkında araştırmalarını yapsınlar. Kanser bir aciliyet değil, tedavi için telaşa kapılmayın." mesajını verdi. 

Anahtar Kelimeler:

onkoloji cerrahi umut sarpel

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