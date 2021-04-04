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Türkiye'den araştırma: Sinovac ne kadar antikor oluşturuyor?
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Türkiye’de geniş ölçekte kullanılan SARS-CoV-2 inaktif Sinovac (Coronavac) aşısının antikor oluşturma yetkinliğini araştırdı. Araştırmaya göre, birinci ve ikinci doz aşının ardından kadınlarda erkeklere göre anlamlı düzeyde daha yüksek aşı bağışıklık yanıtı elde edildiği ortaya çıktı.
Türkiye'den araştırma: Sinovac ne kadar antikor oluşturuyor?
04 Nisan 2021 23:59 -
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Araştırma, MCBÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından yapıldı. MCBÜ hastanesi gönüllü sağlık çalışanlarıyla yürütülen “Sinovac(Coronavac) Aşısının Bağışıklık Yanıtı – Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırması”na 11 Ocak-18 Mart tarihlerinde bin 53 kişi katıldı. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Tüm sağlık çalışanlarının birinci aşıdan en az 28 gün sonra (939 katılımcıdan) ve ikinci aşıdan en az 28 gün sonra (771 katılımcıdan) örnekler alındı.

Birinci doz aşıdan 28 gün sonra bağışıklık oranı yüzde 25.3, ikinci aşıdan 28 gün sonra ise oran yüzde 97.92 olarak ölçüldü.

Cinsiyete göre bağışıklığa bakıldığında ise her iki cinsiyette de yeterli yüzdede bağışıklık sağlanmakla birlikte kadınlarda, erkeklere göre anlamlı düzeyde daha yüksek aşı bağışıklık yanıtı elde edildiği kaydedildi.

Etkili antikor yanıtının, birinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 29.5; erkeklerde ise yüzde 18.6; ikinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 99.2; erkeklerde de yüzde 95.7 olarak bulunduğu kaydedildi. 

Araştırmanın sonuç bölümünde ise şu ifadelere yer verildi: 

“Ülkemizde ağırlıklı olarak uygulanan Covid-19 inaktif (Sinovac-Coronavac ) aşısının bağışıklık etkinliğinin yüksek ve yeterli olduğunu göstermektedir. Ancak antikor düzeylerinin yeterliliği kişinin tam olarak bu hastalıktan güvenle korunduğunu garanti etmez. Kişisel korunma önlemleri hiç taviz verilmeden sürdürülmelidir. Bu araştırmanın sonuçları arasında yer alan, bilimsel toplantılarda ve hakemli bilimsel dergilerde ayrıca yayınlanacak olan aşı istenmeyen yan etkileri, kabul edilebilir sınırlar içindedir.” 

Anahtar Kelimeler:

arastirma coronavac sinovac

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