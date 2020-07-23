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Türkiye'den Cezayir, Paraguay ve Sırbistan'a Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı
Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cezayir, Paraguay ve Sırbistan'a çeşitli tıbbi malzemeler hibe edecek.
Türkiye'den Cezayir, Paraguay ve Sırbistan'a Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı
23 Temmuz 2020 10:12 - AA
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Ankara'da 30 Haziran'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşması"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cezayir'e 25 ventilatör, 50 bin cerrahi maske, 25 bin tulum, 50 bin N95 maske, 30 bin PCR test kiti ve 2 PCR cihazı hibe edecek.

Resmi Gazete'de ayrıca, 6 Mayıs'ta Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da yayımlandı.

Anlaşma doğrultusunda Türkiye Paraguay'a 50 bin koruyucu tulum, 30 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 2 bin koruyucu gözlük, 50 bin galoş, 50 bin eldiven bağışında bulunacak.

Ankara'da 2 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre Türkiye Sırbistan'a 3 yüksek akımlı oksijen cihazı, 5 hasta monitörü, 30 merkezi oksijen debimetresi, 5 adet 12 kanallı EKG cihazı, 20 infüzyon pompası, 2 defibrilatör, 10 bin tanı tiki, 2 PCR cihazı, 5 ventilatör, 1 takım cerrahi müdahale kiti, 1 mobil röntgen cihazı hibe edecek.

Sırbistan'a hibe desteği, 30 bin N95 maske, 2 bin 675 N149 maske, 5 bin koruyucu tulum, 230 bin cerrahi maske, toplam 20 bin kutu ilaç, 10 bin litre dezenfektan, 10 UV cihazı, 2 bin siperlik, 40 bin pudrasız vinil eldiven, bin koruyucu gözlüğü de kapsıyor.

Kırgizistan ile sosyal güvenlik alanında iş birliği
Ankara'da 9 Nisan 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma, geçici görevlendirme, meslek hastalığı yardımları ile malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları gibi konularda uygulanacak mevzuata ilişkin hükümleri içeriyor.

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