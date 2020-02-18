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Türkiye'den Çin'e sağlık çalışanları için koruyucu malzeme yardımı
Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini sürdüren Çin'e, sağlık çalışanlarının kullanımı için koruyucu malzeme yardımında bulundu
Türkiye'den Çin'e sağlık çalışanları için koruyucu malzeme yardımı
18 Şubat 2020 - AA
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ANKARA - Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığınca Vuhan kentinden yayılan Kovid-19 salgını sebebiyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği yetkililerine, sağlık çalışanlarının kullanımı için 2 bin filtreli maske ve 2 bin koruyucu tulum teslim edildi.

Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş'nin Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, yardım malzemelerini Çin'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua'ya iletti.

Büyükelçilik yetkilileri, Çin halkı adına Sağlık Bakanlığına teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:

saglikbakanligi kovid-19 saglikcalisanlari

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