Türkiye'den Gürcistan'a 100 bin doz KKK aşısı

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe Gürcistan Sağlık Bakan Yardımcısı Zaza Bokhua ile İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi tarafından düzenlenen “Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı” dolayısıyla bir araya geldi. Yapılan ikili görüşmenin ardından Türkiye ile Gürcistan arasında “Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması” imzalandı. Bu anlaşmaya göre Türkiye Gürcistan’na 100 bin doz aşı verecek. Aşılar 15 gün içerisinde teslim edilecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; imza töreninde konuşan Emine Alp Meşe, anlaşmanın İstanbul’da gerçekleştiren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) organizasyonunun temel amaçlarından biri olan bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda, küresel ve bölgesel işbirliğinin güzel bir örneğini teşkil ettiğini söyledi.

Meşe, Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Son yıllarda ilaç ve tıbbi cihaz alanında büyük ilerleme kaydeden yerli sanayimiz ile Gürcü muhataplarımızla ticari faaliyetlerin geliştirilmesi iki ülke açısından yararlı olacaktır. Gürcistan ile ilaç, tıbbi cihaz ve aşı gibi konularda işbirliğimizi daha da geliştirebiliriz. Gürcistanlı hastaların tedavilerini kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde kaliteli hizmetle sağlayabiliriz. Öğrencilere Türkiye’de tıp, hemşirelik gibi alanlarda lisans ve uzmanlık eğitimleri verebiliriz. Tüm bunları Türkiye’de Sağlık Bakanlığı bünyesinde kanunla kurulmuş olan Sağlıklı Hizmetleri Anonim Şirketi (UHSAŞ) vasıtasıyla gerçekleştirebiliriz.”