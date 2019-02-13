SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'den Gürcistan'a 100 bin doz KKK aşısı
Türkiye, Gürcistan’a aşılama çalışmalarında kullanılmak üzere 100 bin doz Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) aşısı verecek.
Türkiye'den Gürcistan'a 100 bin doz KKK aşısı
13 Şubat 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe Gürcistan Sağlık Bakan Yardımcısı Zaza Bokhua ile İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi tarafından düzenlenen “Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı” dolayısıyla bir araya geldi. Yapılan ikili görüşmenin ardından Türkiye ile Gürcistan arasında “Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması” imzalandı. Bu anlaşmaya göre Türkiye Gürcistan’na 100 bin doz aşı verecek. Aşılar 15 gün içerisinde teslim edilecek.

İstanbul'da sağlık zirvesi: Halk sağlığı acil durumlarına yol haritası 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; imza töreninde konuşan Emine Alp Meşe, anlaşmanın İstanbul’da gerçekleştiren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) organizasyonunun temel amaçlarından biri olan bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda, küresel ve bölgesel işbirliğinin güzel bir örneğini teşkil ettiğini söyledi.

Prof.Dr. Emine Alp Meşe: 'Tetanoz aşısını ülkemizde üretmeye başlayacağız' 

Meşe, Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Son yıllarda ilaç ve tıbbi cihaz alanında büyük ilerleme kaydeden yerli sanayimiz ile Gürcü muhataplarımızla ticari faaliyetlerin geliştirilmesi iki ülke açısından yararlı olacaktır. Gürcistan ile ilaç, tıbbi cihaz ve aşı gibi konularda işbirliğimizi daha da geliştirebiliriz. Gürcistanlı hastaların tedavilerini kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde kaliteli hizmetle sağlayabiliriz. Öğrencilere Türkiye’de tıp, hemşirelik gibi alanlarda lisans ve uzmanlık eğitimleri verebiliriz. Tüm bunları Türkiye’de Sağlık Bakanlığı bünyesinde kanunla kurulmuş olan Sağlıklı Hizmetleri Anonim Şirketi (UHSAŞ) vasıtasıyla gerçekleştirebiliriz.”

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi kkk asisi kizamik kabakulak

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Namık Kemal Üniversitesi Dilek Toprak Aile Sağlığı Merkezi Sağlık Bakanı ilaç Fahrettin Koca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cevdet Erdöl Kızılay Sağlık Bakanlığı KKK aşısı kızamık kabakulak Bilkent Şehir Hastanesi SAğlık Bakanı Fahrettin Kocabeyaz kod Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı Yusuf Topalaile hekimliği Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Prof. Dr.  Serkan Topaloğlu tıbbi cihaz Koç Üniversitesi İhsan Solaroğluonkoloji kanser belirtisi Cancer Research Sağlık Bakanlığı Abdulvahit SözüerEnfeksiyon Hastalıkları aşı uygulaması aşı karşıtlığı Çağrı BükeKozyatağı Hastanesi Ankara Üniversitesi Erkan İbiş Tıpta Yapay Zekahalk sağlığı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe halk sağlığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.