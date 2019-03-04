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Türkiye'den Kırgızistan'ın genç doktorlarına teorik ve pratik eğitim
Kırgızistan'dan Kastamonu'ya gelen genç doktorlar teorik ve pratik eğitim alıyor.
Türkiye'den Kırgızistan'ın genç doktorlarına teorik ve pratik eğitim

ARŞİV

04 Mart 2019 - AA
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Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi ve Kırgızistan Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Kırgızistan'dan gelen 10 doktor eğitime başladı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı makamında ziyaret eden doktorlar, Kastamonu'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Aydın, ilk gelen grubun 15 günlük eğitimi tamamladıktan sonra ülkelerine döneceğini belirterek, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin teorik eğitim verdiğini, Kırgız doktorların Özel Anadolu Hastanesinde uygulama yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'nin tıp alanında oldukça ileri seviyede olduğuna işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"Tıbbi eğitim ve sağlık alanında mütevazı olmaya gerek yok. Türkiye dünyada en iyiler arasındadır. Bunun aynısının Kırgızistan'da da olmasını arzu ediyoruz. Bunun en önemli şartı ilk olarak eğitim, ikinci olarak da imkanlardır. Eğitimi de imkanları da inşallah tamamlayacağız. İnşallah Kırgızistan'da yaşam standardı ve insan ömrü daha ileri yaşlara kadar gidecektir."

İlk etapta 120 doktorun eğitim alacağını söyleyen Aydın, "İlk olarak 120 kişilik liste belirlendi. O liste tamamlandıktan sonra da yıl boyunca 15 gün arayla gelmeye devam edecekler." diye konuştu. 

Eski Kırgızistan Gençlik ve Çalışma Bakanı ve Kazakistan Genel Konsolosu Aliyasbek Alimkulov ise doktorların Türkiye'de edindiği tecrübe ve eğitimle ülkelerine döneceğini bildirdi. 

Türkiye'nin sağlıkta ileri seviyede olduğunu belirten Alimkulov, "Türkiye tıp alanında son 10 yılda çok büyük gelişme katetti. Özellikle sağlık turizmi belli bir noktaya ulaştı. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinden hatta Latin Amerika'dan tedavi için buraya gelindiğini biliyoruz. Türk tıbbının dünyada hak ettiği yere geldiğini düşünüyorum. Bu tecrübeyi Kırgızistan'a aktarmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim için gelen doktorlardan Bekbolot Begaliev de eğitimden çok faydalandıklarını vurgulayarak, "Teorik eğitimin yanında Anadolu Hastanesinde pratik eğitim almak bizim için çok yararlı oldu. Ameliyatlara girmemiz paha biçilmez bir tecrübe oldu. Bu projeden çok istifade ettik." dedi. 

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kastamonu universitesi tip fakultesi seyit aydin

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