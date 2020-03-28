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Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme yardımı
Türkiye, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında KKTC'ye bir uçak dolusu tıbbi malzeme yardımı gönderdi.
Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme yardımı
28 Mart 2020 12:25 -
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Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) koronavirüs nedeniyle bir uçak dolusu tıbbı malzeme gönderdi. KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği yardımlara teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atakan, "Bir uçak dolusu tıbbi malzeme Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yardımı çerçevesinde ülkemize ulaştı" dedi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve THY yönetimine de teşekkür eden Atakan, "Büyük bir özveri ile bu yardımı bize ulaştıran dahası, 'siz ne zaman isterseniz THY emrinizdedir' mesajı veren başta Bilal Ekşi ve THY ailesine teşekkür ederim" dedi. 

Anahtar Kelimeler:

kktc tibbi malzeme g turkiye

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