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Türkiye'nin 3. büyük şehir hastanesinde son aşama: Yüzde 90 tamamlandı
Türkiye'nin 3'üncü büyük şehir hastanesi olacak İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatında kaba inşaatın tamamlanma oranı yüzde 90'a, fiziki tamamlanması ise yüzde 40 seviyelerine ulaştı
Türkiye'nin 3. büyük şehir hastanesinde son aşama: Yüzde 90 tamamlandı
11 Ocak 2019 - AA
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Yapımına 18 ay önce başlanan Ege Bölgesi ve İzmir'in en büyük sağlık yatırımı, bünyesinde 5 hastaneyi barındıran ana bina dışında fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesiyle hizmet verecek.

2 bin 500 işçinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığı kampüs inşaatında 550 bin metreküp beton ile 775 bin ton demir kullanılırken, şehir hastanesinin ana kütlesine de 1302 deprem izolatörü yapıldı.

Kamu-özel ortak girişimiyle 720 milyon avroya mal olacak proje, İzmir'e Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık yatırımı olarak kayıtlara geçti.

Hizmete 2020 yılında açılması planlanan hastanede, 347 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi, 51 ameliyathane ve 414 poliklinik bulunacak.

"Kaba inşaat yüzde 90 oranında tamamlandı"

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği dev yatırımın inşaat sahasındaki çalışmaların planlandığından hızlı devam ettiğini söyledi.

Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatının artık şehrin bir çok noktasından görülmeye başlandığını belirten Salnur, şunları kaydetti:

"Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinin kaba inşaatı tamamlandı. Yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerinin kaba inşaatı bir ay sonra tamamlanacak. Ana blokta ise çalışmaların 2 ayda tamamlanması planlanıyor. Kaba inşaatı tamamlanma oranı yüzde 90'larda, fiziki gerçekleşme ise yüzde 40 civarında. Allah'ın izniyle 2020 yılında projenin tamamlanıp, hizmete açılması planlanıyor. Kliniklerin oluşturulması konusunda şimdiden işin uzmanları hocalarımızla bir araya gelip çalışmalar yapıyoruz." 

Sağlık turizmine hizmet edecek

Bediha Salnur, 5 hastaneyi barındıran ana binanın içinde kadın doğum ve çocuk, onkoloji, kardiyovasküler cerrahi hastanelerinin yanı sıra tüp bebek, yanık ve kemik iliği nakil merkezlerinin de bulunacağını ifade etti.

Şehir hastanesinin tamamlanmasının ardından sağlık turizmine de hizmet edeceğinin altını çizen Salnur, "Sadece Türkiye ve Ege Bölgesi değil, bölgemizde bulunan ülkelerin vatandaşları da buradan sağlık hizmeti alacak. Özellikle onkoloji ve organ nakli konusunda onlara hizmet vereceğiz. Günde ortalama 71 bin hasta dev yatırımdan faydalanacak." dedi. 

Yüklenici firmanın koordinatörü Murat Pektaş da dev sağlık yatırımını 2020 yılına yetiştirmek için yoğun çaba içinde olduklarını ifade etti.

İnşaatı zor bir zemin üzerinde yaptıklarını vurgulayan Pektaş, "Çalışan sayımız her geçen gün artmakta. Kaba inşaatı 1-2 ay içinde tamamlayıp, montaj çalışmalarına başlayacağız. İnşaat alanından çıkardığımız kazı malzemesini yine çeşitli dolgularda kullandık. Bu arada hastanemizde yenilenebilir enerji sistemlerini kuracağız. Kullandığı enerjinin yüzde 30'unu kendisi üretecek." şeklinde konuştu.

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sehir hastanesi izmir bayrakli entegre saglik kampusu

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