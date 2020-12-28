Türkiye'nin anlaştığı CoronaVac aşısı Çarşamba sabahı İstanbul'da olacak

Türkiye'nin anlaştığı CoronaVac aşısının Türkiye'ye gelmesiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada "Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." demişti.

Medimagazin'İn THY yetkililerinden edindiği bilgiye göre Sinavac tarafından geliştirilen aşı, Çin gümrüğüne girdi. 24 saat Gümrükte bekletilmesinden sonra Türk Hava Yollarının kargo uçağıyla yarın akşam hareket etmesi ve Çarşamba sabahı aşının İstanbul'a ulaşması bekleniyor. İstanbul'dan sonra aşıların Ankara'ya getirilerek Halk Sağlığı laboratuvarlarında bazı testlerden geçmesi bekleniyor.