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Türkiye'nin anlaştığı CoronaVac aşısı Çarşamba sabahı İstanbul'da olacak
Daha önce 11 Aralıkta ve 28 Aralıkta beklenen Sinovac aşısı Çarşamba sabahı İstanbul'da olacak
Türkiye'nin anlaştığı CoronaVac aşısı Çarşamba sabahı İstanbul'da olacak
28 Aralık 2020 12:59 -
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Türkiye'nin anlaştığı CoronaVac aşısının Türkiye'ye gelmesiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada "Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." demişti.

Medimagazin'İn THY yetkililerinden edindiği bilgiye göre Sinavac tarafından geliştirilen aşı, Çin gümrüğüne girdi. 24 saat Gümrükte bekletilmesinden sonra Türk Hava Yollarının kargo uçağıyla yarın akşam hareket etmesi ve Çarşamba sabahı aşının İstanbul'a ulaşması bekleniyor. İstanbul'dan sonra aşıların Ankara'ya getirilerek Halk Sağlığı laboratuvarlarında bazı testlerden geçmesi bekleniyor.

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

coronavac

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