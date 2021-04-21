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Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastane açılıyor
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, 6 Ocak'ta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi bugün düzenlenecek törenle açılacak.
Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastane açılıyor
21 Nisan 2021 15:33 -
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TİRAN-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantı ile iştirak edeceği açılış törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu da katılacak.

Öte yandan Arnavutluk Başbakanı Rama, açılacak hastanenin dron görüntülerinin de yer aldığı videoyu, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hastanenin şantiyesi 22 Ocak'ta kurulmuş, Rama burada 3 vardiyada bin 200 işçinin çalışacağını söylemişti.

Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo arasında 2 Şubat 2021'de imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye, Arnavutluk'a Fier'de inşa edilen 150 yataklı bir hastaneyi ve bu hastanede kullanılacak tıbbi ekipman, malzeme ve mobilyayı bağışlamayı taahhüt etmişti.

Anlaşmaya göre, bahsi geçen bağış, Arnavutluk sağlık sistemini güçlendirmek ve sağlık altyapısını desteklemek amacıyla Türkiye tarafından verilecekti. Bu bağlamda Türkiye, Fier Bölge Hastanesinin geçiş dönemi boyunca Arnavutluk'a sağlık personeli atayacak ve Sağlık Bakanlığı aracılığıyla danışmanlık sağlayacak.

Anahtar Kelimeler:

arnavutluk hastane

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