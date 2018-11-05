Türkiye'nin beklenen sağlık turizm rakamı: 30 milyar dolar

Türkiye, sanayi ürünleri ihracatında her yıl artan bir performans sergilese de dünyada en önemli ihraç ürünü olarak 'doktorlar' ön plana çıkmaya başladı. Geçen yıl 765 bin yabancı hasta sağlığına kavuşmak için Türkiye'ye geldi. 2017'de sağlık turizmi geliri 7 milyar doları geçti. Sektör, bu rakamın 5 katına kadar çıkarak 2023'te 30 milyar dolara ulaşabileceğini belirtiyor.

EN PAHALI TURİST

İstatistiklere göre, sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen yabancı turist yüksek gelir bırakıyor. Türkiye'ye gezmeye gelen bir turist 700 dolar harcarken, sağlık turizmi için ülkemizi tercih edenlerin sadece tedavi için bıraktığı gelir 10 bin doları buluyor. Üstelik, bu rakamın içinde otel, seyahat ve kişisel alışverişler yok. Bu kalemler de eklendiğinde sağlık turizminde kişi başı ortalama harcamanın 20 bin doları bulabileceği belirtiliyor.

AVRUPA'DAN UCUZ

Sabah Gazetesi'nde yer alan İbrahim Acar'ın haberine göre; sektör, Türkiye'nin sağlık turizminde ön plana çıkmasında 4 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1 milyar insana ve 57 ülkeye hitap etmesinin, Türk Hava Yolları'nın dünyada birçok noktaya ulaşmasının, hekim kadrolarında nitelikli insan kaynağının, hastanelerin tıbbi donanımının, Avrupa'ya kıyasla yüzde 60'lara varan uygun fiyat avantajının etkili olduğunu belirtiyor. Bu avantajların tanıtımla ön plana çıkarılması gerektiğine vurgu yapıyor.

TANITIM YAPILIRSA KLASİK TURİZMİ GEÇERİZ

Fiziktedavi ve rehabilitasyon merkezi Romatem'in Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, sağlık turizminin yılda 30 milyar dolarlık gelir getirebileceğini söyledi. Dünyanın en ileri teknolojilerinin Türk hastanelerinde olduğunu belirten Holoğlu, "Batı'da muayene olmak haftalar alıyor, tedavi ücretleri de çok yüksek. Bizde durum öyle değil. Bu nedenle bizi duyan yabancı hastalar koşarak geliyor" dedi. Holoğlu Türk sağlık turizminin tanıtıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Sadece sağlık turizmini yönetecek bir bakanlık kurulsa daha çok gelir elde edebiliriz" diye konuştu.

AB'DEN HASTA GETİRECEK

Yabancı hasta getirmek için çalışmalar yürüten İhracatı Geliştirme Merkezi(İGEME) Başkanı Murat Işık, AB ülkelerinden yabancı hasta getirmek için geniş çaplı bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Türkiye'ye talebin bilinenin çok üzerinde olduğunu söyleyen Işık, potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için bürokrasi ve reklamla ilgili düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

TÜRK DOKTOR ÜNE KAVUŞTU

MedicanaGrubu Tıbbi Hizmetler Direktörü Dr. Gürsoy Yıldırım, Türk doktorunun dünyada önemli bir üne sahip olduğunu ve dünyanın her yerinden hastaların Türkiye'ye geldiğini söyledi. Yıldırım, "Devlet Türkiye'ye gelen hastaları liyakata göre dağıtmalı. Merdivenaltı sağlık kurumlarının kontrol edilmesi şart" dedi.

KENDİ ÜLKESİNDEN DAHA UCUZA TEDAVİ

Dentistanbul'unBaşhekimi Dr. Ali Zeybek, şu anda hastaların yüzde 70'inin yabancı olduğunu söyledi. Özellikle Körfez ülkelerinden hastaların geldiğini belirten Zeybek, "Yabancıya, ülkesinden yüzde 60 daha ucuz tedaviyi en hızlı şekilde yapıyoruz. Devletin yapacağı tanıtımlarla gelen hasta sayısı 10'a katlanır" dedi.